921大地震25周年／你家安全嗎？戴雲發曝2種「隱藏版」危險老屋

921大地震今（2024）年屆滿25周年，不少人震撼至今，深夜中仍被惡夢驚醒，然而，如今老屋數量、比例仍居不下，2024年Q1，全國逾30年老屋483萬2,060戶，占比52.37%。知名結構技師戴雲發接受《NOWnews》訪問表示，「台灣仍有許多建物座落土壤液化、順向坡區域，還有海砂屋、已損毀建物等問題存在，應更加謹慎，避免悲劇重演。」
戴雲發說，台灣人常存在一種危險觀念，「我家曾扛過921大地震，建築安全絕對沒問題！」事實上，建物耐震是消耗品，除了921，近24年，平均1年都有千餘次的大小地震，且早期建物也不如現在法規設計嚴謹，應定期進行「老屋健檢」，才能保障住家結構安全。
社區「大L、大T、大U」設計藏隱患
他指出，早期建築有許多複雜的「大L、大T、大U」設計，事實上，這樣的結構在計算上並不容易，且不少工人都以「好施工」為原則，導致不少老舊建物外觀看似安全無虞，實際上潛藏著相當程度的安全隱憂，應定期請專業技師檢查，避免災害早有預兆而不自知。
查詢自家是否位於「土壤液化」區
除了結構設計可能藏有隱憂，921發生前，不少法規未針對「土壤液化」進行建築規範，所以老舊建物極容易座落在「土壤液化」區域，安全性相當堪憂，政府也應定期進行地質檢測，確認「地下狀況」，確保人民安全，民眾也可自行查詢「 經濟部地質調查及礦業管理中心-土壤液化潛勢查詢系統」，若不幸坐落上方，應自行提高警覺。
最後，他提醒，老屋重建，除了著重選地、設計、材質外，新建案也應朝向系統化方式取代部分人工難以達成的部分，如系統化模板、鋼筋，可大量降低人工有心、無心偷工的可能性，亦可有效降低缺工問題，維繫好施工品質，才有辦法讓建物更具面對地震信心，大幅降低台灣人對於地震的恐慌。
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社區「大L、大T、大U」設計藏隱患
他指出，早期建築有許多複雜的「大L、大T、大U」設計，事實上，這樣的結構在計算上並不容易，且不少工人都以「好施工」為原則，導致不少老舊建物外觀看似安全無虞，實際上潛藏著相當程度的安全隱憂，應定期請專業技師檢查，避免災害早有預兆而不自知。
查詢自家是否位於「土壤液化」區
除了結構設計可能藏有隱憂，921發生前，不少法規未針對「土壤液化」進行建築規範，所以老舊建物極容易座落在「土壤液化」區域，安全性相當堪憂，政府也應定期進行地質檢測，確認「地下狀況」，確保人民安全，民眾也可自行查詢「 經濟部地質調查及礦業管理中心-土壤液化潛勢查詢系統」，若不幸坐落上方，應自行提高警覺。
最後，他提醒，老屋重建，除了著重選地、設計、材質外，新建案也應朝向系統化方式取代部分人工難以達成的部分，如系統化模板、鋼筋，可大量降低人工有心、無心偷工的可能性，亦可有效降低缺工問題，維繫好施工品質，才有辦法讓建物更具面對地震信心，大幅降低台灣人對於地震的恐慌。