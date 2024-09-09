丸亀豚骨烏龍麵99元！三商巧福今起「牛肉麵、排骨飯109元」吃6天

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▲丸亀製麵9月11日筷吃丸亀日優惠，「香辣豚骨烏龍麵」99元。（圖／翻攝自丸亀製麵FB）

▲三商巧福牛肉麵、排骨飯「特價109元」今起連續6天開吃。（圖／三商餐飲提供）

麵食控開吃！9月11日丸亀製麵「筷吃丸亀日」，一日限定「香辣豚骨烏龍麵」99元優惠；三商巧福今（9）日起連續6天，爽吃「原汁牛肉麵、紅燒排骨飯都「特價109元」，還有套餐優惠一次整理。丸亀製麵9月11日「筷吃丸亀日」，加入官方LINE好友，領取丸亀日電子優惠券，一日限定凡點購任一炸物，憑券開吃「香辣豚骨烏龍麵」特價99元（原價149元），相當於現打66折。提醒大家，內用外帶皆適用，每券限優惠1次(碗)；優惠不併用，外送不適用本活動。現在丸亀竟然還有雙北限定「自製天丼」，現在走進丸亀不只有烏龍麵可以吃，還能選擇白飯配上喜歡的炸物，一樣夾多少算多少，丼飯35元＋自由夾取的炸物金額，小資族划算吃、或大胃王澎湃吃都行。三商巧福9月最新FUN價應援團活動，9月9日至9月14日連續6天，爽吃兩大招牌麵飯優惠，原汁牛肉麵特價109元（原價165元）、紅燒排骨飯也特價109元（原價135元），最多現省56元好划算！還有套餐「原汁牛肉麵＋青菜」特價145元、「紅燒排骨飯/麵＋超值杯飲料」只要135元，今起開工爽吃一整週。而且三商巧福還加碼祭出兩日限定會員好禮，今9月9日至9月10日，三商i美食卡APP會員到店消費除了累積點數，單筆金額滿百再送「牛肉炸醬麵兌換券」；9月15日起憑此票券至三商巧福門市消費，即可兌換牛肉炸醬麵乙碗。而活動期間使用「全支付」結帳，筆筆享全點6.5%回饋，連結帳戶付款再享3.5%，最高可享10%回饋；新戶首筆消費至三商巧福，單筆滿200元可再拿100全點。