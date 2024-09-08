三商巧福9月最新優惠！牛肉麵、排骨飯「特價109元」明起爽吃6天

三商巧福9月最新優惠搶先看！《NOWnews今日新聞》掌握三商巧福本週FUN價應援團優惠預告，明（9）日起牛肉麵、排骨飯兩大招牌「特價109元」爽吃6天迎接中秋節；懶得出門也有7-11統一超商「泡麵加10元多一件」、義大利麵「第二件5折」一次整理。
📌三商巧福9月最新優惠！牛肉麵、排骨飯「特價109元」
抓住夏天尾巴開吃美食優惠！三商巧福9月最新FUN價應援團活動，9月9日至9月14日連續6天，爽吃兩大鎮店招牌麵食特價優惠，牛肉麵、排骨飯都只要「特價109元」！還有套餐「原汁牛肉麵＋青菜」特價145元、「紅燒排骨飯/麵＋超值杯飲料」只要135元，最多現省56元好划算，明起開工爽吃一整週。
📌7-11統一超商：泡麵「加10元多一件」！義大利麵第二件5折
7-11統一超商今最後一天超值五六日優惠活動，不只飲料、零食「買一送一」，杜老爺曠世奇派「3件100元」；還有味味A炒泡麵香辣炸醬風味「加10元多一件」，桂冠義大利麵蕃茄肉醬、奶油培根「第二件5折」，先囤貨起來，懶得出門也能方便吃優惠。
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抓住夏天尾巴開吃美食優惠！三商巧福9月最新FUN價應援團活動，9月9日至9月14日連續6天，爽吃兩大鎮店招牌麵食特價優惠，牛肉麵、排骨飯都只要「特價109元」！還有套餐「原汁牛肉麵＋青菜」特價145元、「紅燒排骨飯/麵＋超值杯飲料」只要135元，最多現省56元好划算，明起開工爽吃一整週。
📌7-11統一超商：泡麵「加10元多一件」！義大利麵第二件5折
7-11統一超商今最後一天超值五六日優惠活動，不只飲料、零食「買一送一」，杜老爺曠世奇派「3件100元」；還有味味A炒泡麵香辣炸醬風味「加10元多一件」，桂冠義大利麵蕃茄肉醬、奶油培根「第二件5折」，先囤貨起來，懶得出門也能方便吃優惠。