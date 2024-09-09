大谷翔平敲超特大全壘打！一口氣打破3項紀錄　日媒看好道奇奪冠

大谷翔平真的擋不住！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（8）日在對上守護者隊比賽中開轟，加碼單場雙安跟打點，這讓他單季安打、打點都破生涯新高， 加上46轟已經是追平生涯最佳，大谷翔平這一發全壘打價值連城，也一次打破多項紀錄。大谷的全壘打還打中1955年道奇隊首度世界冠軍的紀念牌，被日媒認為是「吉兆」。大谷賽後表示：「昨天想說已經擊中球芯，會是全壘打，但可惜成為界外球，今天想說要把球留在線內，打擊感覺很棒。」
大谷開轟CP值高 這發全壘打距離137公尺遠
大谷翔平此役擔任一棒、指定打擊，大谷翔平首打席敲出左外野飛球出局，第二打席敲出中外野安打上壘，大谷手感維持，第三打席面對先發投手Tanner Bibee。
大谷面對他第二球，相中紅中偏高的變速球，一棒轟出右外野超特大全壘打，還要動用重播輔助判決才看是否出去，結果大谷先回休息室等待，看到確定成為全壘打後，也高舉雙手慶祝。這發全壘打飛行距離137公尺遠，也真的夠嚇人。
大谷最後第四打席被三振出局，沒能完成第47轟，不過他單季46轟已經追平2021年他在天使隊的最佳球季表現，大谷翔平本季已經敲出162支安打，101打點，都是生涯新高。
此外，大谷在打擊率2成91，打點101分、得分113分，長打率.618、攻擊指數OPS.992部分，都是國聯第一，他完全複製去年球季成績，甚至是超過以往，不斷更新紀錄的精神，也讓球迷感動。
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大谷翔平此役擔任一棒、指定打擊，大谷翔平首打席敲出左外野飛球出局，第二打席敲出中外野安打上壘，大谷手感維持，第三打席面對先發投手Tanner Bibee。
大谷面對他第二球，相中紅中偏高的變速球，一棒轟出右外野超特大全壘打，還要動用重播輔助判決才看是否出去，結果大谷先回休息室等待，看到確定成為全壘打後，也高舉雙手慶祝。這發全壘打飛行距離137公尺遠，也真的夠嚇人。
大谷最後第四打席被三振出局，沒能完成第47轟，不過他單季46轟已經追平2021年他在天使隊的最佳球季表現，大谷翔平本季已經敲出162支安打，101打點，都是生涯新高。
此外，大谷在打擊率2成91，打點101分、得分113分，長打率.618、攻擊指數OPS.992部分，都是國聯第一，他完全複製去年球季成績，甚至是超過以往，不斷更新紀錄的精神，也讓球迷感動。