麥當勞「蛋捲冰淇淋買一送一」！本週8大優惠券：4塊麥克雞塊免費

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▲麥當勞本週8大優惠券！蛋捲冰淇淋「買一送一」、買超值全餐免費送「4塊麥克雞塊」；「辣味四盎司牛肉堡系列」全面恢復供應。（圖／記者蕭涵云攝）

▲中秋節懶烤肉，漢堡王「無麵包漢堡」重磅回歸「整顆都是肉」，9月10日開賣「四層烤牛」。今「安格斯牛堡第二顆半價」最後一天先吃。（圖／漢堡王提供）

9月麥當勞最新優惠券！今（9）日起「蛋捲冰淇淋買一送一」，本週APP全球版發送8大優惠券，單點大麥克、勁辣香雞翅都特價，買超值全餐還能免費送4塊麥克雞塊或小薯，一次整理划算好康吃起來。漢堡王「安格斯牛堡第二顆半價」則剩最後一天，開工必吃速食優惠都在這一篇。麥當勞9月APP全球版本週最新優惠券釋出！今起至9月11日單點「蛋捲冰淇淋買一送一」；9月15日前早餐單點「豬肉滿福堡加蛋送薯餅」，單點「大麥克」特價65元、單點「勁辣香雞翅」特價43元，購買超值全餐「免費送小薯」；9月13日至9月15日購買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」。本週9月13日前晚間17:00～21:00限定超省晚餐，爽吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」通通「特價99元」百元有找。提醒大家，每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。還有好消息，麥當勞新品「辣味四盎司牛肉堡系列」已經全面恢復供應，將持續販售至9月17日或售完為止，肯瓊辣醬搭配厚實牛肉，還沒試過的漢堡控，把握時間開吃。漢堡王安格斯牛堡「第2顆半價」9月9日剩下最後一天，臨櫃點餐或官網預訂自取，點選勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡三種口味，任選2款特價218元。官網外送與外送平台不適用此活動。明起至9月23日，漢堡王迎接中秋節回歸開賣「無麵包雙層烤牛」、「無麵包雙層脆雞」，爽吃「整顆都是肉」四層烤牛，以370度火烤的100%純牛肉片，兩片、四片都能一次吃爽爽。即日起至9月23日還加碼推出期間限定「銅板價雞塊餐」，10塊雞塊只要優惠價59元（原價109元），現省50元、等同於下殺5.4折，堪稱史上最優惠。