大谷翔平盛產暴力轟！本季9發「450英尺級全壘打」　Judge比不過

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▲洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在主場對戰克里夫蘭守護者的比賽中敲出本季第46發全壘打，這是一發右外野超大號全壘打，球一掃出去他和投手都站在原地仰望，大家都在找球飛去哪了（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在主場對戰克里夫蘭守護者的比賽中敲出本季第46發全壘打，這是一發右外野超大號全壘打，球一掃出去他和投手都站在原地仰望，大家都在找球飛去哪了

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在主場對戰克里夫蘭守護者的比賽中敲出本季第46發全壘打，這是一發右外野超大號全壘打，球一掃出去他和投手都站在原地仰望，大家都在找球飛去哪了。這一球飛行距離達450英尺（約137.2公尺），直接打中1955年道奇隊首度世界冠軍的紀念牌，這也是大谷所擊出第9支距離超過450英尺的「暴力轟」。「我從來沒有見過一個擊球手能像他一樣擊球那麼遠、那麼重。」道奇隊主帥Dave Roberts賽後受訪談及大谷翔平這一轟時，如此驚嘆道。這一球真的打得又高又遠，直接打上右外野上層看台，與昨天那一發接近標桿的界外球很相似，擊球速度為時速116.7英里（約時速187.8公里），飛行距離為450英尺（約137.1公尺）。根據美國數據公司Codify Baseball分享的數據，「本賽季打出 450 英尺或以上本壘打最多」的前3名球員，大谷翔平目前以9支排名第一，其次是洋基隊外野手「法官」Aaron Judge的6支，排第3的海盜隊內野手O'Neal Cruz有4支。當球飛向右外野標桿的那一刻，大谷站在本壘前，檢查這是全壘打還是界外球，而守護者投手Tanner Bibee震驚地低下了頭，在裁判確認這是全壘打後，Bibee並沒有表現出沮喪，而是苦笑著看著球飛出去。許多球迷在這一發全壘打的官方影片下留言：「這是根本是怪物般的一轟」、「這就像在打全壘打大賽一樣」、「荒謬到投手忍不住笑了」。