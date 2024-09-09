大谷翔平再一轟就追平「亞洲紀錄」！所用打數竟不到秋信守的一半

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美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（8）日在對上守護者隊比賽中開轟，單場雙安1轟1打點，讓他距離史無前例的「50轟50盜」越來越接近。過去亞洲球員的生涯全壘打紀錄為218支，由韓國強打秋信守保持，大谷只差1支就能追平他的紀錄，而且所用的打數不到對方的一半。大谷翔平此役擔任一棒、指定打擊，此役他4打數敲出2安打，打回1分打點，創下自己單季安打、打點單季新高數據，他本季目前162支安打，101打點，打擊率為2成91。當被問及超越自己生涯紀錄的意義時，大谷似乎並不在意，他表示：「自從我轉隊後，我覺得今年我沒有太多時間擔心我的數據。（道奇隊）目前戰績領先，我們只想贏得每一場比賽，盡快拿下分區冠軍。我想再次打出好表現，明天繼續竭盡全力。」儘管如此，大谷翔平的個人表現已成為許多球迷每天關注棒球的原因，他目前已完成「46轟46盜」，距離MLB史上首次的「50轟50盜」已近在咫尺。如果他擊出職業生涯新高的47發全壘打，這將是他在大聯盟的第218支本壘打（目前3513個打數），與韓國選手秋信守（前遊騎兵隊，共7157個打數）並列成為亞洲球員中生涯全壘打最多的球員。而如果他打出49發全壘打，將追平道奇隊的隊史紀錄。