影／台商重鎮超慘！颱風摩羯致越南死傷慘重　工業區遭毀損又斷電

颱風摩羯（Yagi）前天（7日）從越南北部海防市（Hai Phong）和廣寧省（Quang Ninh）登陸後，兩天之內造成北部工業區損失慘重，目前已知21人死亡、229人受傷，越南台商海防分會指出近半台商廠房都受到損害，初步調查有些地方需要5天才能恢復供電，部份工業區更有八成建物毀損，恐需要花費一個多月才能恢復原本的產能。
綜合外國媒體報導，堪稱數十年來最強颱風的摩羯，肆虐越南長達15個小時，城市內數千棵樹木連根拔起，眾多商家招牌也到處噴飛，並且發生土石流事故，傷亡人數已有21人。
根據中央社，越南台灣商會海防分會（海防台商會）秘書長朱佐永表示，7日下午颱風登陸後不久，當晚6時左右整個海防市斷電並失去通訊，連電話都不通，直到昨（8）日下午4時仍有許多地方斷訊和斷電。昨日傍晚他外出查看後發現，馬路上許多電線桿倒下並且眾多積水未消退，他認為這是政府相關單位迄今仍不敢復電的原因。
海防台商會表示，台商們的生命安全無虞，但是這起颱風的風勢是真的很大，一半以上的台商廠房都毀損，因為很多地方仍斷訊和斷電，台商受到影響的具體毀損金額和規模都還沒辦法估算。
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根據中央社，越南台灣商會海防分會（海防台商會）秘書長朱佐永表示，7日下午颱風登陸後不久，當晚6時左右整個海防市斷電並失去通訊，連電話都不通，直到昨（8）日下午4時仍有許多地方斷訊和斷電。昨日傍晚他外出查看後發現，馬路上許多電線桿倒下並且眾多積水未消退，他認為這是政府相關單位迄今仍不敢復電的原因。
海防台商會會長王坤生位於海防市塗山郡（Do Son）的廠房屋頂遭掀翻，他表示維修人員認為廠房至少要2至3天清理，恢復原狀大概需要6至10天，恢復生產的時間則要視何時供電。他與塗山的電力公司聯繫，得到的答覆是至少需要5天才會正常供電。
海防台商會表示，台商們的生命安全無虞，但是這起颱風的風勢是真的很大，一半以上的台商廠房都毀損，因為很多地方仍斷訊和斷電，台商受到影響的具體毀損金額和規模都還沒辦法估算。
颱風摩羯自中國海南、廣東造成災情後一路襲向越南和菲律賓，還被認定為「30年來最強颱風」 ，經過整個週末的強風暴雨肆虐，各地災情慘重，由於部份地區斷電又斷訊，相關單位仍在清點災後影響和傷亡人數。