大谷翔平46轟46盜太神！大聯盟史上第一人　道奇4:0完封守護者　

道奇本季全壘打牆廣告賺「2.08億」！美媒：大谷翔平來了暴增13倍

記者黃建霖/綜合報導

▲《今日美國》記者Bob Nightengale今（8）日撰文指出，由於超級球星大谷翔平的加盟，洛杉磯道奇隊本賽季廣告收入大幅增加，外野全壘打牆上的廣告收入來到650萬美元（約合台幣2.08億元）。（圖／美聯社／達志影像）
▲《今日美國》記者Bob Nightengale今（8）日撰文指出，由於超級球星大谷翔平的加盟，洛杉磯道奇隊本賽季廣告收入大幅增加，外野全壘打牆上的廣告收入來到650萬美元（約合台幣2.08億元）。（圖／美聯社／達志影像）
《今日美國》記者Bob Nightengale今（8）日撰文指出，由於超級球星大谷翔平的加盟，洛杉磯道奇隊本賽季廣告收入大幅增加，外野全壘打牆上的廣告收入來到650萬美元（約合台幣2.08億元），這是去年球季的13倍。以大谷翔平目前「46轟46盜」的場上數據貢獻，加上他高人氣帶來的龐大商機來看，他季前所簽下的那一筆10年7億美元合約，相當值得。

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大谷翔平超吸金　道奇全壘打牆廣告暴增13倍

Nightengale表示，光是在這一個賽季，道奇隊從球場外野全壘打牆上的廣告就賺賺進了650萬美元，這比去年的50萬美元（約合台幣1601萬元）增加了13倍。而大谷翔平也沒有讓廠商們失望，這一季已經掃出46轟，讓這些廣告的曝光量大增。

大谷翔平在上個休賽期從洛杉磯天使隊投入自由市場，經過一番激烈的角逐，他簽下了一份總價7億美元（約合台幣224億）的10年合約，這是美國體育史上最高的合約。他的合約規定，其中約97%的薪資將被延後支付，本季他的年薪僅為200萬美元（約合台幣6407萬元）。

在和大谷簽約之後，日本媒體透露道奇隊陸續與全日空、豐田輪胎、興和、高絲、大創等日本企業簽訂贊助合約，這可能是他們廣告收入突然暴增的重要原因。

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