大谷翔平把球轟去哪了？主審、捕手畫面「定格」　Kershaw也嚇到

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▲洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在主場對戰克里夫蘭守護者的比賽中敲出本季第46發全壘打，這是一發右外野超大號全壘打，球一掃出去他和投手都站在原地仰望，大家都在找球飛去哪了

▲美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（9）日以4：0擊敗克里夫蘭守護者，道奇隊球員大谷翔平在主場道奇體育場，於第5局打出個人本季第46支全壘打，將自己創下的MLB紀錄推高到「46轟46盜」。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（9）日以4：0擊敗克里夫蘭守護者，道奇隊日籍球星大谷翔平在主場道奇體育場開轟，於第5局打出個人本季第46支全壘打，將自己創下的MLB紀錄推高到「46轟46盜」。不少人對這一支飛行距離達到137公尺的超大號全壘打轟出去的氣勢給震撼住，道奇隊王牌Clayton Kershaw就是其中之一，他直言：「我從來沒有見過球打那麼遠！」大谷翔平此役第3打席面對先發投手Tanner Bibee，該打席第2球，他相中紅中偏高的變速球，一棒轟出右外野超特大全壘打，球一掃出去他和主審、捕手、投手都抬頭仰望相當長的一段時間，彷彿「定格」，也被媒體捕捉成為名畫面。為了確定這一球到底是不是全壘打，之後還動用重播輔助判決確認球是否出去了，大谷翔平也先回休息室等待，看到確定成為全壘打後，才高舉雙手慶祝。道奇強打Max Muncy賽後談到大谷那一轟時笑著說：「（球出去後）我一直在觀察Kershaw，他在道奇隊待得時間幾乎是我的兩倍。他說：『我很驚訝，我從來沒有見過有球飛那麼遠』。我不知道為什麼花了這麼長時間來看重播，輔助判決的裁判可能也對那支全壘打著迷吧。」