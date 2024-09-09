大谷翔平把球轟去哪了？主審、捕手畫面「定格」　Kershaw也嚇到

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（9）日以4：0擊敗克里夫蘭守護者，道奇隊日籍球星大谷翔平在主場道奇體育場開轟，於第5局打出個人本季第46支全壘打，將自己創下的MLB紀錄推高到「46轟46盜」。不少人對這一支飛行距離達到137公尺的超大號全壘打轟出去的氣勢給震撼住，道奇隊王牌Clayton Kershaw就是其中之一，他直言：「我從來沒有見過球打那麼遠！」
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大谷翔平此役第3打席面對先發投手Tanner Bibee，該打席第2球，他相中紅中偏高的變速球，一棒轟出右外野超特大全壘打，球一掃出去他和主審、捕手、投手都抬頭仰望相當長的一段時間，彷彿「定格」，也被媒體捕捉成為名畫面。
為了確定這一球到底是不是全壘打，之後還動用重播輔助判決確認球是否出去了，大谷翔平也先回休息室等待，看到確定成為全壘打後，才高舉雙手慶祝。
Kershaw：沒看過有球飛那麼遠
道奇強打Max Muncy賽後談到大谷那一轟時笑著說：「（球出去後）我一直在觀察Kershaw，他在道奇隊待得時間幾乎是我的兩倍。他說：『我很驚訝，我從來沒有見過有球飛那麼遠』。我不知道為什麼花了這麼長時間來看重播，輔助判決的裁判可能也對那支全壘打著迷吧。」
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大谷翔平此役第3打席面對先發投手Tanner Bibee，該打席第2球，他相中紅中偏高的變速球，一棒轟出右外野超特大全壘打，球一掃出去他和主審、捕手、投手都抬頭仰望相當長的一段時間，彷彿「定格」，也被媒體捕捉成為名畫面。
為了確定這一球到底是不是全壘打，之後還動用重播輔助判決確認球是否出去了，大谷翔平也先回休息室等待，看到確定成為全壘打後，才高舉雙手慶祝。
Kershaw：沒看過有球飛那麼遠
道奇強打Max Muncy賽後談到大谷那一轟時笑著說：「（球出去後）我一直在觀察Kershaw，他在道奇隊待得時間幾乎是我的兩倍。他說：『我很驚訝，我從來沒有見過有球飛那麼遠』。我不知道為什麼花了這麼長時間來看重播，輔助判決的裁判可能也對那支全壘打著迷吧。」