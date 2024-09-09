周儀翔疑似酒駕、拒絕酒測！台灣職籃球員「酒駕相關案件」大盤點

P.League+職籃球聯盟桃園璞園領航猿球隊當家前鋒周儀翔被爆出疑似有酒駕行為，在8月26日凌晨2時拒測，警方依規定開出18萬新台幣罰單並吊照扣車。過去職籃球星因酒駕而引起爭議的案件並不少，包括吳岱豪、陳世念、周士淵等知名國手都被抓過，《NOWnews》也為讀者整理相關的案例，其經過以及測到的酒駕值。
🍾 職籃球星酒駕案件著名案件盤點
🏀姓名：周儀翔
酒駕值：拒測
酒駕過程：大安分局敦化南路派出所警員於113年8月26日巡經忠孝東路四段，見一自小客車駕駛違規以手持方式使用行動電話，故上前盤查發現駕駛周姓男子身上散發酒味，警方依規定告知拒測法律效果，周男拒絕接受酒精吐氣濃度測試，後續警方依道路交通處罰條例予以製作拒絕酒測罰單，當場吊扣汽車牌照，並將汽車移置大安文山保管場。
酒駕值：0.55
酒駕過程：2004年，在KTV唱歌飲酒作樂後，於凌晨5點多騎摩托車在回家途中，於忠孝東路216巷時警方臨檢，檢測發現酒測值高達0.55，被移送法辦。後主動認錯道歉，坦言行為不正面。將接受最多6萬塊的罰單。
🏀姓名：陳世念
酒駕值：不明
酒駕過程：2007年在代表中華隊參加瓊斯盃期間，開跑車撞上仁愛路圓環的路燈桿，車頭嚴重凹陷 ，其兄陳世勳當時稱車子是他所駕駛肇事，弟弟陳世念已先搭計程車離去。之後經調查確認陳世勳為陳世念頂罪，中華隊給口頭警告。
🏀姓名：周士淵
酒駕值：0.55
酒駕過程：2012年在台北市市民大道與林森北路交叉口遭警方攔檢，酒測值為0.55，主動坦承酒駕。檢方認為周士淵犯後已有悔意，因此以公共危險罪嫌聲請簡易判決處刑。
🏀姓名：洪康喬（當時已非現役球員）
酒駕值：0.48
酒駕過程：疑似到夜店載女性友人，被捕時遭上銬還向警方抱怨：「這樣很難看．．」。之後被依公共危險罪法辦，台北地檢署考量他認罪、也無肇事，緩起訴1年，繳交6萬元以上罰金。
🏀姓名：張伯維
酒駕值：0.95
酒駕過程：2021年酒駕撞上貨車與警車，遭到聯盟禁賽一年，除罰薪外，還須從事社會服務300小時。
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🏀姓名：周儀翔
酒駕值：拒測
酒駕過程：大安分局敦化南路派出所警員於113年8月26日巡經忠孝東路四段，見一自小客車駕駛違規以手持方式使用行動電話，故上前盤查發現駕駛周姓男子身上散發酒味，警方依規定告知拒測法律效果，周男拒絕接受酒精吐氣濃度測試，後續警方依道路交通處罰條例予以製作拒絕酒測罰單，當場吊扣汽車牌照，並將汽車移置大安文山保管場。
酒駕值：0.55
酒駕過程：2004年，在KTV唱歌飲酒作樂後，於凌晨5點多騎摩托車在回家途中，於忠孝東路216巷時警方臨檢，檢測發現酒測值高達0.55，被移送法辦。後主動認錯道歉，坦言行為不正面。將接受最多6萬塊的罰單。
🏀姓名：陳世念
酒駕值：不明
酒駕過程：2007年在代表中華隊參加瓊斯盃期間，開跑車撞上仁愛路圓環的路燈桿，車頭嚴重凹陷 ，其兄陳世勳當時稱車子是他所駕駛肇事，弟弟陳世念已先搭計程車離去。之後經調查確認陳世勳為陳世念頂罪，中華隊給口頭警告。
🏀姓名：周士淵
酒駕值：0.55
酒駕過程：2012年在台北市市民大道與林森北路交叉口遭警方攔檢，酒測值為0.55，主動坦承酒駕。檢方認為周士淵犯後已有悔意，因此以公共危險罪嫌聲請簡易判決處刑。
🏀姓名：洪康喬（當時已非現役球員）
酒駕值：0.48
酒駕過程：疑似到夜店載女性友人，被捕時遭上銬還向警方抱怨：「這樣很難看．．」。之後被依公共危險罪法辦，台北地檢署考量他認罪、也無肇事，緩起訴1年，繳交6萬元以上罰金。
🏀姓名：張伯維
酒駕值：0.95
酒駕過程：2021年酒駕撞上貨車與警車，遭到聯盟禁賽一年，除罰薪外，還須從事社會服務300小時。