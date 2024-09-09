周儀翔為何酒駕被抓？前鋼鐵人同事爆料年薪高達千萬「花不完」　

周儀翔酒駕！PLG職籃桃園璞園領航猿當家球星周儀翔，今（9）日傳出他在8月26日凌晨2時，被警方在忠孝東路5段2號、信義路、基隆路口發現一輛白色賓士休旅車行車軌跡不正常停在路邊，加上疑似有使用手機的狀況，被警方盤查。警方發現周儀翔滿身酒氣，而同行的還有新北國王球星呂政儒，由於周儀翔婉拒酒測，被罰18萬元新台幣，而呂政儒則是逃過一劫。周儀翔在2021-22年球季回台效力高雄鋼鐵人，他的年薪高達千萬元以上，前同事爆料，周儀翔的年薪太高，根本花不完，但卻因小失大，這次因為酒駕登上社會版面。
周儀翔曾被週刊拍上封面 年薪太多花不完？
周儀翔日前才被週刊拍到上封面，他疑似已經跟老婆離婚，並且常常在夜店徘徊，甚至有不少「酒攤」，但周儀翔從鋼鐵人被交易到領航猿後，原本球迷期待他可以改頭換面，卻又因為酒駕事件影響籃球生涯。
根據前鋼鐵人球隊人士爆料，周儀翔的年薪高達千萬，根本「花不完」，原本就有愛喝酒的習慣，加上他在感情上面也因為家庭關係，有些狀況，因此被交易出去。
2023年6月，桃園璞園領航猿送出主力前鋒施晉堯、中鋒陳冠全以及2023年首輪第4順位選秀權，向高雄鋼鐵人交易前鋒周儀翔。而周儀翔努力復健，上賽季重回球場打出佳績，沒想到季後賽又表現不佳被批評，今年球季仍在領航猿。
隨著新賽季即將開始，周儀翔在8月底還是被抓到酒駕拒測，除了要被罰18萬元外，還要被吊銷駕照跟行照，而根據PLG規章所定，周儀翔因為酒駕，可能最高需要賠償50萬元，以及被禁賽、永久除名等處分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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根據前鋼鐵人球隊人士爆料，周儀翔的年薪高達千萬，根本「花不完」，原本就有愛喝酒的習慣，加上他在感情上面也因為家庭關係，有些狀況，因此被交易出去。
2023年6月，桃園璞園領航猿送出主力前鋒施晉堯、中鋒陳冠全以及2023年首輪第4順位選秀權，向高雄鋼鐵人交易前鋒周儀翔。而周儀翔努力復健，上賽季重回球場打出佳績，沒想到季後賽又表現不佳被批評，今年球季仍在領航猿。
隨著新賽季即將開始，周儀翔在8月底還是被抓到酒駕拒測，除了要被罰18萬元外，還要被吊銷駕照跟行照，而根據PLG規章所定，周儀翔因為酒駕，可能最高需要賠償50萬元，以及被禁賽、永久除名等處分。
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