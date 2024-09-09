年薪千萬飛了！周儀翔酒駕提出自請離隊　桃園領航猿即刻終止合約

周儀翔自請離隊！PLG職籃桃園璞園領航猿當家球星周儀翔，今（9）日傳出他在8月26日凌晨2時因酒駕婉拒受測，同行還有呂政儒等球員，因此被警方判罰18萬罰單，還吊銷牌照跟駕照，周儀翔不但為此付出代價，他也在坦承行為後，自請離隊，獲球團同意後終止合約。據了解，周儀翔不但獲得球團續約，年薪高達千萬，但卻因酒駕誤事，成為自由球員。
桃園領航猿公告如下：
本球團自成軍以來，始終致力於良善管理，並極度重視球團及球員的社會責任，周儀翔個人酒後駕駛及拒檢之不良行為嚴重違反球團管理規章及合約規範，本球團對於酒駕行為嚴厲譴責。
因自覺辜負大眾期望，周儀翔提出自請離隊要求，經本球團同意，並自即日起與周儀翔終止合約。
球團呼籲球員必須重視個人行為處事，作為大眾榜樣，未來會持續加強團隊管理，並且不讓這樣此類事件再度發生。
根據相關人士透露，周儀翔等人是在知名夜店消費後，開車準備回新北市樹林，不過行車疑似危險駕駛，行經忠孝東路5段就被警方攔查，兩人渾身酒氣但拒絕接受酒測，警方依規定開出18萬元拒測罰單，在吊銷周儀翔駕照並查扣車輛後讓兩人離開。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本球團自成軍以來，始終致力於良善管理，並極度重視球團及球員的社會責任，周儀翔個人酒後駕駛及拒檢之不良行為嚴重違反球團管理規章及合約規範，本球團對於酒駕行為嚴厲譴責。
因自覺辜負大眾期望，周儀翔提出自請離隊要求，經本球團同意，並自即日起與周儀翔終止合約。
球團呼籲球員必須重視個人行為處事，作為大眾榜樣，未來會持續加強團隊管理，並且不讓這樣此類事件再度發生。
根據相關人士透露，周儀翔等人是在知名夜店消費後，開車準備回新北市樹林，不過行車疑似危險駕駛，行經忠孝東路5段就被警方攔查，兩人渾身酒氣但拒絕接受酒測，警方依規定開出18萬元拒測罰單，在吊銷周儀翔駕照並查扣車輛後讓兩人離開。