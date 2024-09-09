泫雅、龍俊亨105秒恩愛畫面曝光！見到記者「趕快緊牽彼此手手」

泫雅跟龍俊亨今年1月認愛，交往半年的期間十分低調，豈料7月初就宣布將於10月11日結婚，2人此後放閃無極限，泫雅只要出國參加音樂祭，龍俊亨必定愛相隨，今（9）日從香港返韓，原本沒牽手的2人，在步入仁川機場入境大廳前，一見到媒體就立刻握住彼此的手，守候多時的記者如願拍到105秒美好畫面交差。
泫雅走到哪、龍俊亨跟到哪！看到媒體在拍「大方曬恩愛」
泫雅8月3日來台登大巨蛋表演時，龍俊亨也有跟來台灣，只是低調不露臉，2人逛夜市時仍被粉絲目擊。泫雅上週日（9／8）受邀出席香港音樂祭《Star Nest Music Festival》，7日搭機時，發現龍俊亨再次愛相隨，他們雖然一前一後現身機場，但合體後不偽裝、不閃躲，大方給媒體拍攝。
結束9月8日的海外演出，泫雅跟龍俊亨今天返韓，2人準備步入接機大廳時，沒有牽手、各自拿著包包，當要走出大門前，泫雅立刻換手拿包包，並牽起龍俊亨的手，直到與記者拉開距離，他們才鬆開彼此，泫雅也親民的跟媒體揮手說再見。
泫雅、龍俊亨介紹 同事變朋友、再從情侶變夫妻
泫雅2007年出道，曾是女團Wonder Girls、4Minute的人氣成員，後期公司看準名氣讓她SOLO出道，泫雅以性感之姿推出的個人作品《Change》、《Bubble Pop!》果真打中市場；還讓她跟前知名男團BEAST成員張賢勝組男女雙人組合發行《Trouble Maker》，該曲是現今許多資深K-POP迷熟知的經典歌曲；泫雅隨後退出4Minute，以個人名義活躍中。她2022年跟愛情長跑7年的DAWN分手，現在男友為龍俊亨。
龍俊亨曾是夯團BEAST的成員，BEAST成員後來都不跟「Cube娛樂」續約，最終改名Highlight繼續活動。正當事業如日中天，龍俊亨於2019年捲入鄭俊英淫蕩群組事件，他雖然沒有偷拍跟散播別人的不雅片，但龍俊亨為了保護團體宣布退出Highlight，期間經歷當兵、疫情等3年的空白期，他於2022年發專輯重新出發，2023年重啟海外巡迴演出。
他們2人昔日是同門同事，今年1月從朋友變情人「認愛交往」，7月宣布確定在10月11日結婚。他們曾合作過《Change》、《A Bitter Day》等作品，此2首歌曲則是泫雅2010年、2011年發表的曲目，Rap部分剛好都由龍俊亨負責演唱，如今2人從朋友變情人，《Change》、《A Bitter Day》也順勢成為專屬他們的「定情曲」。
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泫雅8月3日來台登大巨蛋表演時，龍俊亨也有跟來台灣，只是低調不露臉，2人逛夜市時仍被粉絲目擊。泫雅上週日（9／8）受邀出席香港音樂祭《Star Nest Music Festival》，7日搭機時，發現龍俊亨再次愛相隨，他們雖然一前一後現身機場，但合體後不偽裝、不閃躲，大方給媒體拍攝。
結束9月8日的海外演出，泫雅跟龍俊亨今天返韓，2人準備步入接機大廳時，沒有牽手、各自拿著包包，當要走出大門前，泫雅立刻換手拿包包，並牽起龍俊亨的手，直到與記者拉開距離，他們才鬆開彼此，泫雅也親民的跟媒體揮手說再見。
泫雅、龍俊亨介紹 同事變朋友、再從情侶變夫妻
泫雅2007年出道，曾是女團Wonder Girls、4Minute的人氣成員，後期公司看準名氣讓她SOLO出道，泫雅以性感之姿推出的個人作品《Change》、《Bubble Pop!》果真打中市場；還讓她跟前知名男團BEAST成員張賢勝組男女雙人組合發行《Trouble Maker》，該曲是現今許多資深K-POP迷熟知的經典歌曲；泫雅隨後退出4Minute，以個人名義活躍中。她2022年跟愛情長跑7年的DAWN分手，現在男友為龍俊亨。
龍俊亨曾是夯團BEAST的成員，BEAST成員後來都不跟「Cube娛樂」續約，最終改名Highlight繼續活動。正當事業如日中天，龍俊亨於2019年捲入鄭俊英淫蕩群組事件，他雖然沒有偷拍跟散播別人的不雅片，但龍俊亨為了保護團體宣布退出Highlight，期間經歷當兵、疫情等3年的空白期，他於2022年發專輯重新出發，2023年重啟海外巡迴演出。
他們2人昔日是同門同事，今年1月從朋友變情人「認愛交往」，7月宣布確定在10月11日結婚。他們曾合作過《Change》、《A Bitter Day》等作品，此2首歌曲則是泫雅2010年、2011年發表的曲目，Rap部分剛好都由龍俊亨負責演唱，如今2人從朋友變情人，《Change》、《A Bitter Day》也順勢成為專屬他們的「定情曲」。