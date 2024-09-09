百萬網紅HOOK、阿滴見父母了　甜蜜天倫照曝光粉絲暴動：恭喜

泫雅、龍俊亨105秒恩愛畫面曝光！見到記者「趕快緊牽彼此手手」

記者陳雅蘭／綜合報導

▲泫雅、龍俊亨（右）牽緊彼此的手，媒體拍攝也不閃躲。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
▲泫雅、龍俊亨（右）牽緊彼此的手，媒體拍攝也不閃躲。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
泫雅跟龍俊亨今年1月認愛，交往半年的期間十分低調，豈料7月初就宣布將於10月11日結婚，2人此後放閃無極限，泫雅只要出國參加音樂祭，龍俊亨必定愛相隨，今（9）日從香港返韓，原本沒牽手的2人，在步入仁川機場入境大廳前，一見到媒體就立刻握住彼此的手，守候多時的記者如願拍到105秒美好畫面交差。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲泫雅來台登上大巨蛋表演。（圖／記者林柏年攝）
▲泫雅8月來台登大巨蛋表演時，龍俊亨有低調愛相隨。（圖／資料照）
泫雅走到哪、龍俊亨跟到哪！看到媒體在拍「大方曬恩愛」

泫雅8月3日來台登大巨蛋表演時，龍俊亨也有跟來台灣，只是低調不露臉，2人逛夜市時仍被粉絲目擊。泫雅上週日（9／8）受邀出席香港音樂祭《Star Nest Music Festival》，7日搭機時，發現龍俊亨再次愛相隨，他們雖然一前一後現身機場，但合體後不偽裝、不閃躲，大方給媒體拍攝。

結束9月8日的海外演出，泫雅跟龍俊亨今天返韓，2人準備步入接機大廳時，沒有牽手、各自拿著包包，當要走出大門前，泫雅立刻換手拿包包，並牽起龍俊亨的手，直到與記者拉開距離，他們才鬆開彼此，泫雅也親民的跟媒體揮手說再見。

▲▼泫雅、龍俊亨（上圖左）9月7日出發香港（上圖）沒有牽手；9月9日返韓時，見到媒體立刻牽緊彼此。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
▲▼泫雅、龍俊亨（上圖左）9月7日出發香港（上圖）沒有牽手；9月9日返韓時，2人各拿各的包包走路，直到看見媒體才換手拿包、牽緊彼此。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
▲▼泫雅、龍俊亨（上圖左）9月7日出發香港（上圖）沒有牽手；9月9日返韓時，見到媒體立刻牽緊彼此。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）
 
泫雅、龍俊亨介紹　同事變朋友、再從情侶變夫妻

泫雅2007年出道，曾是女團Wonder Girls、4Minute的人氣成員，後期公司看準名氣讓她SOLO出道，泫雅以性感之姿推出的個人作品《Change》、《Bubble Pop!》果真打中市場；還讓她跟前知名男團BEAST成員張賢勝組男女雙人組合發行《Trouble Maker》，該曲是現今許多資深K-POP迷熟知的經典歌曲；泫雅隨後退出4Minute，以個人名義活躍中。她2022年跟愛情長跑7年的DAWN分手，現在男友為龍俊亨。

龍俊亨曾是夯團BEAST的成員，BEAST成員後來都不跟「Cube娛樂」續約，最終改名Highlight繼續活動。正當事業如日中天，龍俊亨於2019年捲入鄭俊英淫蕩群組事件，他雖然沒有偷拍跟散播別人的不雅片，但龍俊亨為了保護團體宣布退出Highlight，期間經歷當兵、疫情等3年的空白期，他於2022年發專輯重新出發，2023年重啟海外巡迴演出。

他們2人昔日是同門同事，今年1月從朋友變情人「認愛交往」，7月宣布確定在10月11日結婚。他們曾合作過《Change》、《A Bitter Day》等作品，此2首歌曲則是泫雅2010年、2011年發表的曲目，Rap部分剛好都由龍俊亨負責演唱，如今2人從朋友變情人，《Change》、《A Bitter Day》也順勢成為專屬他們的「定情曲」。

▲泫雅（右）在IG上PO出婚紗照，其中還有甜蜜接吻照閃瞎眾人。（圖／泫雅IG）
▲泫雅（右）跟龍俊亨將於10月11日結婚。（圖／泫雅IG）

泫雅將嫁龍俊亨遭傳「棄養DAWN的狗」！公司怒喊告：不再寬容處理

泫雅親自公開接吻婚紗照！新郎龍俊亨曾示愛她前男友：我最喜歡你

泫雅、龍俊亨10月結婚「婚紗照疑似曝光」！2人臉貼臉好甜蜜

直擊／泫雅大巨蛋辣舞甩肚皮！龍俊亨陪老婆來台灣「默默守護她」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生