女兒是地面師！房子被質押200萬　「找街友扮爸爸」申請房貸成功

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▲黃女持父親房產權狀借貸200萬，因缺「印鑑證明」，竟還找街友假扮父親到地政事務所「親辦」。(示意圖非當事人 / Pixabay)

▲黃父一氣之下告女兒「偽造文書」，而金主發現後，也向地政士、地政事務所提告，通通上法院。（示意圖／取自pixabay）

▲林怡提醒，不動產權狀應自行保管，且應當申請「地籍異動即時通」、「保留銀行註記」，方能確保財產安全。（圖／記者陳韋帆攝）

日劇《地面師》熱度超高，事實上，台灣真實發生的「地面師」情事，更是精彩無比，情節之荒誕，比本土劇八點檔還要精彩，《NOWnews》查閱法院判決紀錄，約10年前，台灣曾發生一起女兒盜用父親房產權狀借貸200萬情事，東窗事發後，父親告女兒偽造文書，金主又告協辦的地政士、地政事務所承辦的公務員，結果通通都出事。黃女將房屋權狀交給黃女保管，黃女瞞著父親，帶著權狀尋找民間金主借貸200萬，金主查詢謄本資料後，認為該房屋沒有貸款，價值約千萬，所以願意質借黃女200萬。於是，金主尋找地政士協助設定抵押，由於資料齊全，卻獨缺「印鑑證明」，於是，黃女找到街友假扮「一名父親」，一同到地政事務所驗對身份後，最終成功向金主借貸200萬，並完成「抵押設定」手續。事後，黃父驚覺自己的房子莫名被抵押設定，發現是女兒所為，一氣之下狀告女兒「偽造文書罪」，而當時女兒所攜帶的「那位父親」，根本是女兒找街友假扮，最終女兒也被判「偽造文書罪」成立，至於「設定抵押」也失效，必須塗銷。金主得知後，認為地政士、地政事務所承辦，皆沒有盡到核實身分之責，向兩方皆提起民事訴訟，最終，法院判決地政事務所必須給付100萬，而地政士則必須給付200萬，通通都出事。金門地政士事務所地政士林怡接受《NOWnews》訪問表示，想防止他人隨意過戶或抵押設定自己房子的方式，通過「地籍異動即時通」、「銀行註記」兩種方式就可以做好基本保護。內政部地政司所推出的服務，申請共有兩個主要管道「地政事務所、網路」，一旦不動產有移轉異動，就會以簡訊方式提醒所有權人。不動產質押向銀行貸款後，銀行會進行設定，即使貸款還清，只要別塗銷，註記仍在，一旦有異動，行員即會通知債務人。林怡提醒，不少長輩會將「權狀、銀行存簿、身分證、健保卡、印章」等，交給子女保管，事實上，在台灣經常上演「子女盜用、轉賣不動產」的戲碼，最親近的人，卻往往傷害你最深，所以如果意識清醒，就自行保管即可，切莫多此一舉。