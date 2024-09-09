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酒駕害人不淺！呂政儒慘遭新北國王重罰50萬元　周儀翔自請離隊

記者吳政紘/綜合報導

▲射手「男模」呂政儒轉戰新北國王，盼能重新擦亮射手招牌。（圖／PLG提供）
▲射手「男模」呂政儒轉戰新北國王，盼能重新擦亮射手招牌。（圖／PLG提供）
呂政儒遭重罰！新北國王球員呂政儒於8月26日搭乘周儀翔酒駕車一事，經球團了解後，祭出罰款懲處。周儀翔自請離隊獲得領航猿承認。新北國王球團嚴正重申，我們對於「酒駕零容忍」的立場堅定不移， 呂政儒在此次事件中所犯下的錯誤，球團將依內部規範進行懲處，罰款新台幣50萬元。

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新北國王酒駕零容忍　重罰呂政儒

新北國王表示，作為中華隊的資深球員，呂政儒未能盡到及時提醒周儀翔疑似酒駕行為的責任，這一疏忽使他成為不符合社會觀感行為的參與者。呂政儒對此行為向新北國王球迷與社會大眾深感歉疚。

新北國王球團嚴正重申，我們對於「酒駕零容忍」的立場堅定不移， 呂政儒在此次事件中所犯下的錯誤，球團將依內部規範進行懲處，罰款新台幣50萬元。

總經理毛加恩表示：「這次事件反映了我們必須更加嚴謹地要求球員在場內外的言行舉止，因為他們的行為不僅影響個人形象，更牽動球團整體的聲譽。對於呂政儒在此事中的不當行為，我們深感抱歉，並將採取一切必要措施，確保類似事件不再發生。」

呂政儒也就此事道歉：「作為職業球員，我深知自己應當為社會和年輕球員樹立正確的榜樣。我為自己的錯誤感到十分抱歉。」

新北國王球團再次強調，從這次事件中汲取教訓，接受大眾的監督，球團將進一步強化內部管理與球員的法制教育，以嚴格的內部規範來確保球員嚴格遵守相關法律，避免此次事件不再發生。

▲周儀翔所屬領航猿球團也發出聲明，證實與周儀翔終止合約。（圖／領航猿提供）
▲周儀翔所屬領航猿球團也發出聲明，證實與周儀翔終止合約。（圖／領航猿提供）
▲周儀翔酒駕被抓，年薪高達千萬還喝不夠，未來恐需禁賽（圖／周儀翔臉書）
▲周儀翔酒駕被抓，年薪高達千萬還喝不夠，未來恐需禁賽（圖／周儀翔臉書）

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