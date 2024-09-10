香港羽球公開賽10日戰況！戴資穎對手出爐　賽程與轉播資訊一次看

戴資穎對手出爐！2024年香港羽球公開賽將於2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行。台灣好手戴資穎、周天成、王齊麟等名將都將出賽，而今天第一天為資格賽，以及部分男雙、女雙還有混雙第一輪，王齊麟預計不會出賽。而「羽球男神」邱相榤因為搭配王齊麟受到矚目，預計會在混雙上午10時跟林芝昀一起對戰香港楊盛才與呂樂樂。由於資格賽部分余芊慧退賽，戴資穎明日對手為美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle）。相關轉播、賽程等資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。
何謂香港公開賽？
香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。
由於世界排名前2的南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲都因傷未出戰，台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，由於資格賽部分余芊慧退賽，對手為美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle）。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
香港羽球公開賽賽程：
男單賽事
時間：9:00 黃郁豈 出戰 秦家隆
女單賽事
時間 9:00 余芊慧 出戰 Rusli, Isabelle
男雙賽事
時間：16:00 盧敬堯魏俊緯 出戰 蘇敬恒李秉緯
17:00 N·侞薩尼吳世飛 出戰 李芳至李芳任
女雙賽事
時間： 16:00 洪恩慈謝沛珊 出戰 R·潘達S·潘達
混雙賽事
時間：10:00 邱相榤林芝昀 出戰 Lui, Lok Lok楊盛才
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
即時比分：請看這
即時成績：請看這
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香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。
由於世界排名前2的南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲都因傷未出戰，台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，由於資格賽部分余芊慧退賽，對手為美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle）。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
|賽日
|日期
|時間
|比賽
|第1日
|2024年9月10日
|09:00
16:00
|資格賽
男雙/女雙32強
|第2日
|2024年9月11日
|09:00
18:30
|32強賽
|第3日
|2024年9月12日
|09:00
18:30
|16強賽
|第4日
|2024年9月13日
|11:30
18:30
|半準決賽
|第5日
|2024年9月14日
|10:00
17:00
|準決賽
|第6日
|2024年9月15日
|14:00
|決賽
香港羽球公開賽賽程：
男單賽事
時間：9:00 黃郁豈 出戰 秦家隆
女單賽事
時間 9:00 余芊慧 出戰 Rusli, Isabelle
男雙賽事
時間：16:00 盧敬堯魏俊緯 出戰 蘇敬恒李秉緯
17:00 N·侞薩尼吳世飛 出戰 李芳至李芳任
女雙賽事
時間： 16:00 洪恩慈謝沛珊 出戰 R·潘達S·潘達
混雙賽事
時間：10:00 邱相榤林芝昀 出戰 Lui, Lok Lok楊盛才
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
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