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香港羽球公開賽10日戰況！戴資穎對手出爐　賽程與轉播資訊一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲台灣好手戴資穎榮膺香港羽球公開賽女單第1種子，由於資格賽部分余芊慧退賽，對手為美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle）。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣好手戴資穎榮膺香港羽球公開賽女單第1種子，由於資格賽部分余芊慧退賽，對手為美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle）。（圖／記者葉政勳攝）
戴資穎對手出爐！2024年香港羽球公開賽將於2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行台灣好手戴資穎、周天成、王齊麟等名將都將出賽，而今天第一天為資格賽，以及部分男雙、女雙還有混雙第一輪，王齊麟預計不會出賽。而「羽球男神」邱相榤因為搭配王齊麟受到矚目，預計會在混雙上午10時跟林芝昀一起對戰香港楊盛才與呂樂樂。由於資格賽部分余芊慧退賽，戴資穎明日對手為美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle）。相關轉播、賽程等資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。

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何謂香港公開賽？

香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。

由於世界排名前2的南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲都因傷未出戰，台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，由於資格賽部分余芊慧退賽，對手為美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle）。


香港羽球公開賽賽事內容：

香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。


香港羽球公開賽賽程：

賽日 日期 時間 比賽  
第1日 2024年9月10日 09:00
16:00		 資格賽
男雙/女雙32強		  
第2日 2024年9月11日 09:00
18:30		 32強賽  
第3日 2024年9月12日 09:00
18:30		 16強賽  
第4日 2024年9月13日 11:30
18:30		 半準決賽  
第5日 2024年9月14日 10:00
17:00		 準決賽  
第6日 2024年9月15日 14:00 決賽  

香港羽球公開賽賽程：


男單賽事

時間：9:00 黃郁豈 出戰 秦家隆


女單賽事

時間  9:00 余芊慧 出戰 Rusli, Isabelle


男雙賽事

時間：16:00 盧敬堯魏俊緯 出戰 蘇敬恒李秉緯

           17:00 N·侞薩尼吳世飛 出戰 李芳至李芳任


女雙賽事

時間： 16:00 洪恩慈謝沛珊 出戰 R·潘達S·潘達


混雙賽事

時間：10:00 邱相榤林芝昀 出戰 Lui, Lok Lok楊盛才


2024香港羽球公開賽直播平台

無線電視

中華電信MOD 

網路平台

Hami Video愛爾達電視

Youtube直播：BWF TV

即時比分：請看這

即時成績：請看這

▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
▲香港羽球公開賽，戴資穎的對手出爐。（圖／記者葉政勳攝 ）

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