柯文哲子傳在美國大啖牛排　陳智菡：側翼式言論不回應

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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，不過，民進黨前桃園市議員王浩宇昨爆料，柯的兒子柯傅堯還在日本吃超貴牛排，不過，他今（10）日又發文更正指柯傅堯是在美國吃牛排。對此，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡表示：「像這樣側翼式的言論跟攻擊，我想我們就不予回應了」。柯文哲5日被送往台北看守所至今已是收押第6天，前市議員王浩宇昨天在臉書爆料說，在日本留學中的柯博堯於爸爸被收押的隔天，竟還跑去吃上萬元日幣的超貴牛排。王浩宇今天則刊出「更正啟事」，稱柯文哲兒子吃高檔牛排，「其實是在美國不是日本」，他又進一步指控「應該是等媽媽來一家團聚」。對此，民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今天表示，「像這樣側翼式的言論跟攻擊，我想我們就不予回應了。」而王浩宇的貼文也在網路引發兩極評論，不少網友都認為「罪不及兒子」，不需要牽拖柯傅堯；還有網友大酸王浩宇繪聲繪影，「好像你在旁邊吃一樣」。