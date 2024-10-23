國內校園暴力事件層出不窮，且通報案例有連年增長的趨勢。根據教育部2024年1到6月校安通報各項數據，高中以下到幼兒園校安事件總計15萬4695件，其中暴力事件與偏差行為就有1萬4931件。
進一步觀察前一年，也就是2023年1到6月，高中以下到幼兒園的校園通報數據，暴力事件與偏差行為共有1萬2006件，國小4398件。但到了2024年，國小竟爆增為6142件，已超越國、高中成為第一，顯示校園暴力問題有年齡下降的趨勢。兒福聯盟督導邱靖惠分析，這可能與少子化有關。孩子們從小與大人相處較多，缺乏與同齡人互動的經驗，容易產生誤解與排擠。她也補充，孩子上了高中後，因為社會化的關係，較會在老師面前隱藏情緒，也可能因此沒被發現衝突問題，而出現黑數。從另一項學生對學生之間的校園霸凌行為通報數據來看，近5年來，案量更有如雲霄飛車般增長。
教育部的通報數據顯示，台灣校園霸凌案件的通報率年年上升。為了更深入了解國內的校園霸凌現況，《NOWnews今日新聞》與《兒福聯盟》攜手合作，透過兒福聯盟的第一手資料，以網路匿名方式在2023年6月1日至6月30日間，進行線上問卷調查，總計8521位學生回應問卷，54.6%為國中生、45.4％為高中生；男生占47.9%，女生50.4％，其他（註1）占1.7％，盼透過蒐集到的數據，更了解學童在校遭遇霸凌的真實情況。
（註1：性別「其他」在此是指個人自我認同，非上述傳統二元性別分類者。）
兒福聯盟督導邱靖惠透露，這份調查報告因為採用網路匿名形式，讓未成年學童不必擔心真實身分曝光，創造讓孩子勇於說實話、可以安心作答的調查方式，因此兒福內部評估，此次的調查與真實的霸凌現況，應有9成以上的趨近度，可信度相對高。另外，邱靖惠也表示，目前觀察學校端遇到疑似霸凌案件，雖都有積極通報，但實際成立的霸凌案件卻僅有2成，顯示能真正有效處理的案例仍然有限，她建議想要徹底解決校園霸凌問題應提早預防，並仰賴導師第一線及時發現與處理。
說者無心 聽者有意！「微歧視」成霸凌前兆
據兒福聯盟調查發現，15.1%的兒少曾有被霸凌經驗（包含網路、肢體、言語、關係霸凌），當中更有逾3成兒少曾被「微歧視」。「微歧視」一詞指的是雖不到霸凌程度，但對於心思較細膩的孩子，可能還是有不舒服的感覺。邱靖惠進一步解釋，「微歧視」跟「霸凌」最大的不同，在於有沒有「惡意」，她舉例，像是有學生不經意地對同學說：「妳單親還能考上北一女好厲害喔。」或揶揄原住民同學「你能考進來應該是靠加分吧？加了多少？」這種看似沒有惡意的言語，卻已讓當事人感到不舒服，就可稱之為「微歧視」。
這份網路調查也試圖了解學童面對微歧視時的心理狀態。在可複選的情況下，最多人反應被微歧視的負面感受是「覺得自己跟大家格格不入」占60.9%，其次是「感覺被孤立邊緣化」58.1%，還有「遭人貼標籤」、或「被刻意模仿言行舉止」。
另外，多數學童表示自己的「外貌」最容易遭微歧視，占62.2%；再來是「家庭狀況」，例如單親或家境，以及「種族」，像是原住民或混血兒，還有「性傾向」與「性別氣質」，都是學生認為容易遭微歧視的特質。
國外研究學者Marla E. Eisenberg指出，曾被微歧視者會造成心理健康的負面影響（如焦慮、憂鬱），或降低學校參與（如拒絕上學）。 簡單來說，學者認為微歧視造成的傷害等同霸凌！且微歧視本身某些樣態，如加害者有刻板印象、邊緣化、不接納被害者等行徑，其實已跟霸凌無異。
霸凌無所不在！兒盟曝４點初步判斷
誠如學者所述，微歧視即是霸凌的一種樣態，那麼如何判斷自己是否處在被霸凌的情況中呢？兒福聯盟也提供4大判斷方向，讓學童可以自我檢視，進而能採取解決之道並尋求協助。
遇到霸凌如何應對？兒盟教４撇步「自我防衛」
（圖待補）
家扶中心社工吳玉君建議，家長或師長平時可多鼓勵孩子，遇到霸凌、微歧視要勇於說出來，若孩子比較害羞、不善表達，也可用不同方式讓他們表達出來，例如透過畫圖，或寫紙條給老師。透過這樣非面對面的方式，使較內向的孩子也能大聲說出內心話。
校園霸凌對於處在成長階段的學童，將可能留下巨大陰影。無論是有意或無意的行為，都可能對孩子的心靈造成深遠影響。透過教育、輔導與多方合作，甚至親屬和老師能在關鍵時刻及時察覺，或許就能避免霸凌事件造成的遺憾不斷上演。
遇到校園霸凌，應該怎麼辦？目前政府及兒福聯盟都有提供多元管道，提供相關協助。
➡️ 衛福部免費心理諮商管道：https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH
➡️ 反霸凌專線：1953（提供24小時諮詢服務及通報管道）
➡️ 兒福聯盟反霸凌專線：04-2202-5399 #4
反霸凌我陪你 照亮前方的路
《NOWnews跨世代平台》長期關注青年議題，今（2024）年製作反霸凌專頁，透過數位敘事方式，呈現圖文影音內容，並與兒福聯盟合作，透過調查數據解析霸凌現況，從加害者、被害者、家屬、輔導老師的角度，探究霸凌本質，試圖找出預防與化解之道。
《反霸凌我陪你 照亮前方的路》報導專頁看這裡：
https://www.nownews.com/antibullying
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教育部的通報數據顯示，台灣校園霸凌案件的通報率年年上升。為了更深入了解國內的校園霸凌現況，《NOWnews今日新聞》與《兒福聯盟》攜手合作，透過兒福聯盟的第一手資料，以網路匿名方式在2023年6月1日至6月30日間，進行線上問卷調查，總計8521位學生回應問卷，54.6%為國中生、45.4％為高中生；男生占47.9%，女生50.4％，其他（註1）占1.7％，盼透過蒐集到的數據，更了解學童在校遭遇霸凌的真實情況。
（註1：性別「其他」在此是指個人自我認同，非上述傳統二元性別分類者。）
兒福聯盟督導邱靖惠透露，這份調查報告因為採用網路匿名形式，讓未成年學童不必擔心真實身分曝光，創造讓孩子勇於說實話、可以安心作答的調查方式，因此兒福內部評估，此次的調查與真實的霸凌現況，應有9成以上的趨近度，可信度相對高。另外，邱靖惠也表示，目前觀察學校端遇到疑似霸凌案件，雖都有積極通報，但實際成立的霸凌案件卻僅有2成，顯示能真正有效處理的案例仍然有限，她建議想要徹底解決校園霸凌問題應提早預防，並仰賴導師第一線及時發現與處理。
說者無心 聽者有意！「微歧視」成霸凌前兆
據兒福聯盟調查發現，15.1%的兒少曾有被霸凌經驗（包含網路、肢體、言語、關係霸凌），當中更有逾3成兒少曾被「微歧視」。「微歧視」一詞指的是雖不到霸凌程度，但對於心思較細膩的孩子，可能還是有不舒服的感覺。邱靖惠進一步解釋，「微歧視」跟「霸凌」最大的不同，在於有沒有「惡意」，她舉例，像是有學生不經意地對同學說：「妳單親還能考上北一女好厲害喔。」或揶揄原住民同學「你能考進來應該是靠加分吧？加了多少？」這種看似沒有惡意的言語，卻已讓當事人感到不舒服，就可稱之為「微歧視」。
這份網路調查也試圖了解學童面對微歧視時的心理狀態。在可複選的情況下，最多人反應被微歧視的負面感受是「覺得自己跟大家格格不入」占60.9%，其次是「感覺被孤立邊緣化」58.1%，還有「遭人貼標籤」、或「被刻意模仿言行舉止」。
另外，多數學童表示自己的「外貌」最容易遭微歧視，占62.2%；再來是「家庭狀況」，例如單親或家境，以及「種族」，像是原住民或混血兒，還有「性傾向」與「性別氣質」，都是學生認為容易遭微歧視的特質。
國外研究學者Marla E. Eisenberg指出，曾被微歧視者會造成心理健康的負面影響（如焦慮、憂鬱），或降低學校參與（如拒絕上學）。 簡單來說，學者認為微歧視造成的傷害等同霸凌！且微歧視本身某些樣態，如加害者有刻板印象、邊緣化、不接納被害者等行徑，其實已跟霸凌無異。
霸凌無所不在！兒盟曝４點初步判斷
誠如學者所述，微歧視即是霸凌的一種樣態，那麼如何判斷自己是否處在被霸凌的情況中呢？兒福聯盟也提供4大判斷方向，讓學童可以自我檢視，進而能採取解決之道並尋求協助。
- 持續：令當事人感受不適的行為一再持續發生。
- 侵害態樣：透過某些方法，直接或間接對他人做出貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為。
- 故意行為：個人或集體的故意行為。
- 損害結果：使他人產生畏懼、身心痛苦、財產損害，或影響對方進行正常學習活動。
遇到霸凌如何應對？兒盟教４撇步「自我防衛」
（圖待補）
家扶中心社工吳玉君建議，家長或師長平時可多鼓勵孩子，遇到霸凌、微歧視要勇於說出來，若孩子比較害羞、不善表達，也可用不同方式讓他們表達出來，例如透過畫圖，或寫紙條給老師。透過這樣非面對面的方式，使較內向的孩子也能大聲說出內心話。
校園霸凌對於處在成長階段的學童，將可能留下巨大陰影。無論是有意或無意的行為，都可能對孩子的心靈造成深遠影響。透過教育、輔導與多方合作，甚至親屬和老師能在關鍵時刻及時察覺，或許就能避免霸凌事件造成的遺憾不斷上演。
遇到校園霸凌，應該怎麼辦？目前政府及兒福聯盟都有提供多元管道，提供相關協助。
➡️ 衛福部免費心理諮商管道：https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH
➡️ 反霸凌專線：1953（提供24小時諮詢服務及通報管道）
➡️ 兒福聯盟反霸凌專線：04-2202-5399 #4
反霸凌我陪你 照亮前方的路
《NOWnews跨世代平台》長期關注青年議題，今（2024）年製作反霸凌專頁，透過數位敘事方式，呈現圖文影音內容，並與兒福聯盟合作，透過調查數據解析霸凌現況，從加害者、被害者、家屬、輔導老師的角度，探究霸凌本質，試圖找出預防與化解之道。
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