金鐘獎／典禮轉播懶人包　吳姍儒剛產女就主持：出包回月子中心

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▲吳姍儒順利生下女兒，晉升二寶媽。（圖／IG sandywis）

▲第59屆金鐘獎視覺總監詹朴。（圖／三立提供）

▲金鐘視帝薛仕凌2度捐出「金鐘獎金」，鼓勵新人創作劇本。（圖／大璽影藝提供）

▲《綜藝大熱門》主持群吳宗憲（右起）、Lulu、陳漢典，去年一起走金鐘獎紅毯。（圖／NOWnews攝影中心）

▲黃子佼捲入性侵案件，今年頻繁現身北檢。（圖／記者朱永強攝）

即將在下個月於台北流行音樂中心舉行，廣播金鐘將在10月12日盛大展開，典禮主持人是梁正群、屠潔，而電視金鐘如同去年，分成「節目類」與「戲劇類」，典禮日期分別是10月18日、19日，今（11）日下午即將揭曉戲劇類與節目類入圍名單，而今年節目類主持人吳姍儒（Sandy）日前也宣布順利產下女兒的喜訊，她也將成為第一個還沒出月子就回歸三金的主持人，《NOWnews今日新聞》也整理出本屆收看平台以及主持人、表演嘉賓等資訊，一起期待今年的電視盛會吧！【電視金鐘】電視類、戲劇類入圍公布：2024.9.11（三）節目類典禮時間：2024.10.18 (五)紅毯主持人：黃豪平、木木典禮主持人：吳姍儒（Sandy）戲劇類典禮時間：2024.10.19 (六)紅毯主持人：楊小黎、侯彥西典禮主持人：姚淳耀【廣播金鐘】入圍公布：2024.9.4（三）典禮時間：2024.10.12（六）典禮主持人梁正群、 屠潔吳姍儒和姚淳耀都是第一次主持金鐘典禮，姚淳耀非常緊張，特別請教學姐謝盈萱，謝盈萱則要他簡單俐落就好，也建議他找曾寶儀請益；預計產後就要回歸的吳姍儒則說，還沒決定是否要走星光大道，，大家最關心吳姍儒如果台上漲奶怎辦，她開玩笑說：「絕對不會邊擠奶邊主持的啦！」木木（林葦妮）近來在主持屆受到好評，參加過選秀節目《菱格世代DD52》，擔任《原子少年》、《未來少女》主持人，流利的口條以及機靈的反應受到好評；黃豪平從2012年《超級模王大道》發跡，主持過許多記者會、見面會，這也是他第5次擔任金鐘獎星光大道主持人。木木過去曾說主持金鐘紅毯是目標，如今實現她仍覺得遙不可及，而她和戲劇類紅毯主持人侯彥西同一天生日，兩人都許願金鐘獎當天能順利，木木也勤做功課，已經開始看搭檔黃豪平過去的主持片段遇襲，黃豪平則傳了紅毯交戰守則給她，而在視覺海報中秀美背的楊小黎，被問到戰袍尺度，她則是保密到家，要觀眾拭目以待。屠潔表示剛知道要和梁正群搭檔主持典禮時，就先偷偷去看梁正群演出的舞台劇，想說第一次見面會比較容易打開話夾子有話題可聊，對於這次兩人組合，梁赫群說是活潑加沉穩，剛好可以互補，培養默契不是問題。屠潔大學就學廣播科系，到現在也接觸了18年，今年接下主持工作也算是一種成人禮，在記者會中她展示減重後的成果，「我本來53公斤，在六周內已減了6公斤，還有一些空間可以減。」她表示每天兩餐，就吃茶葉蛋和沙拉，再加上健身，成果不錯。第59屆金鐘獎以「潮向未來」為主題，從時裝風格的視覺手法，以及有機、流動的不明未來材質設定，創造橫跨廣播、節目類、戲劇類的世界觀，傳遞台灣影視產業從復古走向未來，隨科技進步帶來更多元的媒介，而因此擁有更多元的方式體驗與穿梭其中，並持續挖掘未來的更多可能。本屆視覺邀請旅英時裝設計師詹朴與品牌團隊 APUJAN跨界操刀，找來時尚攝影師、視覺設計、動畫設計等團隊協力，設計了一款名為「揭幕人」的視覺，邀請不同類別的主持人一起揭開布幕，象徵從復古到創新不同的收聽、收看方式，一起與廣播、節目、戲劇邁向帶有科幻色彩的新篇章，系列主視覺將陸續登場。詹朴表示，「」他也表示，設計的概念仍舊回歸到對廣播、節目、戲劇的致敬，也回歸到人本身，由參與的人來掀開序幕。「第59屆金鐘獎」星光大道仍分「趴踢區」與「禮車區」雙現場，「節目類頒獎典禮」星光大道由黃豪平與木木（林葦妮）負責，主持人為吳姍儒，「戲劇類頒獎典禮」星光則是楊小黎與侯彥西，典禮主持人則是姚淳耀。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。第59屆廣播金鐘獎頒獎典禮將在10月12日（六）晚間7點在台北流行音樂中心舉行，觀眾可透過，海外觀眾則可透過三立國際台同步收看外，亦可透過金鐘官方Youtube、金鐘59官網、文化部FB、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室、LINE TV、LINE TODAY收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。回顧過去3年，視帝、視后以及主持人獎競爭都很激烈，去年薛仕凌以《台灣犯罪故事-出軌》贏過吳慷仁、李明忠、姚淳耀、蔡昌憲，前年則是陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》輾壓其他對手，包括朱軒洋、查馬克·法拉屋樂、郭子乾、楊祐寧、温昇豪，2021年是由薛仕凌《生生世世》拿下獎項，同年競爭的對手有童星李奕樵、施名帥、唐治平、許傑輝。最佳女主角獎項中，去年蔡淑臻以《村裡來了個暴走女外科》封后，勝過安心亞、林予晞、桂綸鎂、高慧君；前年是謝盈萱《四樓的天堂》拿下獎項，共同競爭的有林心如、范宸菲、楊謹華還有謝盈萱本人的《俗女養成記2》；前年的視后則是《我的婆婆怎麼那麼可愛》的婆婆鍾欣凌，當年坐在台下的入圍者有李維維、孫可芳、孫淑媚、蔡嘉茵。去年的綜藝節目主持人獎是由吳宗憲、陳漢典、黃路梓茵（Lulu）《綜藝大熱門》拿下，同場較勁的有吳宗憲、吳姍儒《小明星大跟班》、沈玉琳、Melody《11點熱吵店》、曾寶儀、黃路梓茵《姐妹們的音樂萬萬歲》、胡瓜、吳怡霈、賴慧如《最強綜藝秀》。前年則是由黃子佼、黃路梓茵（Lulu）以《婚禮歌手》拿下該獎項，贏過徐熙娣《熙娣想聊》、吳宗憲 、陳漢典、黃路梓茵《綜藝大熱門》、胡瓜、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐《綜藝大集合》、曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承《型男大主廚》。值得一提的是，黃子佼也在2021年憑《一個都不能少》入圍，雖然敗給唐綺陽、吳姍儒、炎亞綸的《36題愛上你》，但他在2019年也以《超級同學會》和卜學亮一同入圍，2018年也和Lulu搭檔主持《希望之星》入圍，2017年則是他個人主持《全球中文音樂榜上榜》，但當年是羅志祥、愷樂以《娛樂百分百》拿下主持人獎，從2016回溯到2013年榜上提名都有他。