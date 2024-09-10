北士科翻身！房價超天母、追士林　「洲美公宅」1坪10萬飆到80萬

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市科目前平均成交單價達108萬/坪，相較5年前的56萬/坪，足足翻了將近1倍。（圖／全向科技房產中心提供）

近年全台房市火熱，台北市其實也有房價暴漲驚人的區域！根據實價登錄，「北投士林科技園區」(北士科)重劃區平均房價108.34萬/坪，相較2020年56.47萬/坪，上漲91.9%，不只新建案單價破百萬，甚至公宅「洲美社區」也站上8字頭，相當驚人。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，北士科不僅是台北最後一塊大型重劃區，是前台北市長柯文哲任內，台北科技走廊最後一塊拼圖，更是全台第一個智慧城市示範區。北市科周邊有陽明大學、榮總、衛福部國家中醫藥研究所等醫療資源，而重劃區也將陸續引進生技、數位醫療、AI等相關產業，無論是科技、醫療產業，皆是高收入族群，也為當地房市帶來極大想像空間。陳傑鳴指出，建商在北士科並非一開始就高價推案，從8字頭開始，孰料，案子一推就出現瞬間清空的狀態，開價不斷拉高，直至破百萬，依舊檔不住買氣，2023年不少建商還紛紛封盤。他指出，區域目前新建案成交價，目前皆已破百萬，直追士林官邸生活圈、超越天母，就連2017年政府配售的公宅「洲美社區」，也從10萬漲到現在的8字頭，過去的荒地、工廠區域，如今已翻身為士林、北投新興的高房價區塊。不過，陳傑鳴也提醒，由於目前房價已高，且房貸水位吃緊，買氣急縮，市場頗有轉向觀望跡象，建議購屋族應以「自用」為主，切莫躁進，購屋前，也務必審慎評估自身能力，避免房貸失敗，導致違約。