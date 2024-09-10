中秋烤肉「1神物」必帶！內行揭4優勢讚MVP　眾點頭認：懶人救星

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▲原PO指出，沙茶醬自帶4優勢，因此被封為「烤肉局的六邊形戰士」。（示意圖／記者張志浩攝）

中秋節即將在9月17日到來，不少人相約親朋好友烤肉過節。而在烤肉局中，最多人討論到底該帶什麼食材？就有一名網友建議，他每年烤肉必備的MVP就是「沙茶醬」，4大優勢可說是烤肉盛會的六邊形戰士，貼文一出，網友們也點頭認同，直呼根本是「懶人烤肉救星」。一名網友曾在Dcard中發文，表示每年約烤肉，都會規定1人帶1樣食材，但帶去的食材往往都會決定，當天工作是負責烤還是負責吃。而他多年來必備的MVP就是，更封它為永遠的神。原PO也細數沙茶醬的優勢，，「可以說是烤肉局的六邊形戰士」。比起佔胃的吐司、烤完剩最多的蔬菜及考驗品質、手藝的肉片，「沙茶醬真的是近年烤肉局必帶的。」貼文一出，全場也認同直呼，「沙茶醬英文名就叫barbecue sauce」、、「這就是台式烤肉！醬料一定要用大家最習慣的口味」、事實上，《DailyView網路溫度計》就曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的中秋烤肉食材TOP 10，當中前三名分別為「海鮮類」、「肉片／肉排／腿翅」以及「香腸／培根／熱狗」，可見大家還是較優先重視食材，不同品項也各有優缺點。