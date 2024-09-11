全家霜淇淋買一送一來了！狂殺5折吃到中秋節　7-11棒棒冰買5送5

全家本週康康五優惠曝光了！不僅有超夯的霜淇淋買一送一，且不限制口味、支付方式，優惠自9月13日起開跑後，一路延長到9月17日中秋節，還有阿奇儂雪糕、天然水、曼陀珠、菊花涼茶通通買一送一；7-11則是自明（12）日起開跑「秋響食光」優惠活動，包含百吉棒棒冰買5送5。
🟡全家霜淇淋買一送一
全家本週康康五優惠提早曝光，門市自9月13日起至17日，優惠延長至中秋節當天，現擠霜淇淋買一送一優惠，不限口味以及支付方式。此外，還有阿奇儂雪糕、天然水、曼陀珠、菊花涼茶通通買一送一。
全家霜淇淋9月份新口味聯名古娃娃推出「日式煎茶＋醇厚焙茶」，一次給大家兩款茶風味，選用日本飲用好感度最高的「煎茶」來研發，採傳統日式茶道「蒸製」方式製作，經過揉捻、焙乾等工藝淬鍊出茶香濃郁的「日式煎茶」風味；外表深褐色的「醇厚焙茶」則是將煎茶高溫焙煎出渾厚茶韻。
📍門市｜9月13日起至9月17日
◾霜淇淋買一送一，5折（原價49元、特價25元）
◾全家自有品牌菊花涼茶520ml買一送一，5折（原價30元、特價15元）
◾阿奇儂Ｘ鮮乳坊白巧戀乳雪糕買一送一，5折（原價40元、特價20元）
◾天然水610ml買一送一，5折（原價20元、特價10元）
◾曼陀珠葡萄糖珠買一送一，5折（原價22元、特價11元）
🟡7-11冰淇淋買5送5
7-11中秋節「秋響食光」優惠開跑，除了有咖啡限定優惠外，自9月12日起至9月17日，還有農心辛拉麵買2送2、百吉棒棒冰（蘇打／乳酸）買5送5、UCC赤濃醇黑咖啡買2送2、韓國熊津紅蔘飲買1送1。
📍門市｜9月12日起至9月17日（會員限定）
◾農心辛拉麵買2送2，5折（原價49元、特價25元）
◾百吉棒棒冰（蘇打／乳酸）買5送5，5折（原價25元、特價13元）
◾UCC赤濃醇黑咖啡買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾韓國熊津紅蔘飲買1送1，5折（原價69元、特價35元）
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全家本週康康五優惠提早曝光，門市自9月13日起至17日，優惠延長至中秋節當天，現擠霜淇淋買一送一優惠，不限口味以及支付方式。此外，還有阿奇儂雪糕、天然水、曼陀珠、菊花涼茶通通買一送一。
全家霜淇淋9月份新口味聯名古娃娃推出「日式煎茶＋醇厚焙茶」，一次給大家兩款茶風味，選用日本飲用好感度最高的「煎茶」來研發，採傳統日式茶道「蒸製」方式製作，經過揉捻、焙乾等工藝淬鍊出茶香濃郁的「日式煎茶」風味；外表深褐色的「醇厚焙茶」則是將煎茶高溫焙煎出渾厚茶韻。
📍門市｜9月13日起至9月17日
◾霜淇淋買一送一，5折（原價49元、特價25元）
◾全家自有品牌菊花涼茶520ml買一送一，5折（原價30元、特價15元）
◾阿奇儂Ｘ鮮乳坊白巧戀乳雪糕買一送一，5折（原價40元、特價20元）
◾天然水610ml買一送一，5折（原價20元、特價10元）
◾曼陀珠葡萄糖珠買一送一，5折（原價22元、特價11元）
🟡7-11冰淇淋買5送5
7-11中秋節「秋響食光」優惠開跑，除了有咖啡限定優惠外，自9月12日起至9月17日，還有農心辛拉麵買2送2、百吉棒棒冰（蘇打／乳酸）買5送5、UCC赤濃醇黑咖啡買2送2、韓國熊津紅蔘飲買1送1。
📍門市｜9月12日起至9月17日（會員限定）
◾農心辛拉麵買2送2，5折（原價49元、特價25元）
◾百吉棒棒冰（蘇打／乳酸）買5送5，5折（原價25元、特價13元）
◾UCC赤濃醇黑咖啡買2送2，5折（原價35元、特價18元）
◾韓國熊津紅蔘飲買1送1，5折（原價69元、特價35元）