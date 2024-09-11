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快訊／黃子佼遭控硬上17歲少女！判決出爐「罪嫌不足」不起訴

記者吳昕蓓／綜合報導

▲網紅K小姐指控當時17歲的她被黃子佼誘騙穿泳裝拍照，最後遭性侵得逞，今（11）日結果出爐，法官以以罪嫌不足等理由，處分不起訴黃子佼。（圖／記者朱永強攝）
▲網紅K小姐指控當時17歲的她被黃子佼誘騙穿泳裝拍照，最後遭性侵得逞，今（11）日結果出爐，法官以以罪嫌不足等理由，處分不起訴黃子佼。（圖／記者朱永強攝）
藝人黃子佼去年（2023）捲入me too事件，爆發性騷風波，其中網紅K小姐指控當時17歲的她被黃子佼誘騙穿泳裝拍照，最後遭性侵得逞，一狀告上法庭。經過調查，黃子佼兩度現身北檢出庭，今（11）日結果出爐，法官以以罪嫌不足等理由，處分不起訴黃子佼。

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黃子佼遭K小姐控性侵未成年　雙方對簿公堂

黃子佼遭K小姐怒控，在2006年17歲的她遭黃子佼以拍攝為由騙到內湖住處，換上泳裝，在沙發上聽令變換不同姿勢拍攝，最後卻慘遭黃子佼以「為藝術犧牲」為由性侵得逞，K小姐因遲遲等不到黃子佼道歉，加上自稱前男友的B先生卻透過知名經紀人陳孝志反控，K小姐曾設局陷害黃子佼勒索200萬元，對此，K小姐氣憤提告，強調根本不認識兩人，雙方對簿公堂。

▲黃子佼,台北地院,未成年性影像,出庭。（圖／NOWnews攝影中心）
▲黃子佼兩度現身台北地院出庭。（圖／NOWnews攝影中心）
黃子佼捲入me too　住處遭搜出未成年女子不雅片　

今年（2024）7月，北檢傳喚黃子佼，他卻臨時告假，直到3天後才出庭，8月二度出庭，面對大批媒體仍舊不發一語。事實上，黃子佼去年被爆出性侵，檢方第一次採緩起訴處分，檢警介入偵辦，在黃子佼住處的一個4TB隨身硬碟中，發現藏有成年、未成年女子的大量性影片，他也坦承是在有「台版N號房」之稱的偷拍論壇「創意私房」購買，因涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，罰款120萬元及1200字悔過書。

41名受害者是未成年　黃子佼再遭起訴

沒想到事後調查出爐，黃子佼持有的不雅片中，其中有41名受害者都是未成年，最小的才就讀國小，目前檢方已向法院申請併案審理，由於北檢第一次偵辦，認為黃子佼坦承自己的犯行，加上自願交出影片，也未散布或販賣，所以處分緩起訴，然而北檢依職權送台灣高檢署再議後，最終檢方認定黃子佼無正當理由持有未成年女子性影像，故依法起訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 


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