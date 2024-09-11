黃子佼性侵案不起訴！被控拍人魚照、買少女不雅片　劣行一次看

藝人黃子佼去年6月被揭發ＭeToo醜聞，他雖拍影片認錯道歉，但又扯出其他藝人疑似吸毒等不法事端，接著又自殘送醫，令外界譁然。黃子佼康復後離開演藝圈近1年，除性騷案件外，又被檢警發現購買成人論壇「台版N號房」影片，內容包括未成年少女不雅影像，也有被害者網紅K小姐站出來指控17歲時曾遭其性侵，震驚全台。性侵案件今（11）日結果出爐，法官以罪嫌不足等理由，處分不起訴黃子佼。《NOWnews今日新聞》整理時間軸、濃縮重點，帶讀者了解黃子佼從德高望重的主持人，如今成為人人攻訐的犯罪行為人過程。
2023年6月19日，旅法女網紅發文披露某男主持人當年強吻17歲的她，以藝術之名誘騙拍攝裸照，種種線索指向黃子佼，貼文發布後，女網紅收到數名受害者私訊，並轉述被害人控訴遭黃子佼侵犯的經歷。黃子佼下午發出3段自拍影片，除了道歉也承認犯案，並拉15位名人玉石俱焚，隨後意圖尋短被送醫急救，而他留院一天低調出院，老婆孟耿如承諾夫妻一起面對、彌補錯誤。
2023年7月12日，台北地檢署接獲民眾告發，將黃子佼列為妨害性自主他字案被告，檢察官著手偵辦案件。
2023年8月4日，檢調指揮台北市婦幼隊，兵分多路搜索黃子佼住家、工作室，孟耿如全程場陪伴，而台北地檢署複訊結束後，黃子佼被諭令35萬元交保，限制出境出海和禁止接觸被害人。
2024年2月7日，黃子佼沉寂7個月後，突然於深夜在臉書發文致歉，聲明指出，「因10多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。並懇請各界，自此，不要再對Z小姐有任何騷擾或攻擊，誠心感謝。」
2024年4月3日，旅法女網紅案被認定是性騷擾，拍裸照部分，當時女網紅已經成年，加上黃子佼沒有強迫脫衣，且女網紅以公開、具名道歉為唯一條件接受和解，並撤回告訴。最終女網紅和另外兩位拍「人魚照」、與假人台猥褻互動藝術照的女子，因為事證不足及已經和黃子佼和解、撤告，檢察官一同為不起訴處分。
同日，媒體發現不起訴處分書內，記載檢方搜索時發現黃子佼隨身4TB硬碟中，有7部未成年少女裸露的私密影像，黃子佼坦承是在論壇付費購買，而他是該網站的高級會員，擁有瀏覽更多影片的權限。檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將黃子佼為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元，並寫至少1200字悔過書。
2024年4月7日，旅法女網紅指出，還有一位被害女子控訴曾經遭黃子佼性侵害，並向黃提告強制性交罪，目前本案判決尚未出爐，黃子佼尚未對此回應。
2024年5月17日，事件爆發後引發輿論撻伐，遭社會大眾質疑緩起訴處分過輕，檢察官依法定職權，將緩起訴處分送高檢署再議，高檢署發回續查，北檢改依法提起公訴，由台北地院進行審理。
2024年5月17日，黃子佼因涉嫌持有未成年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，今被二度傳喚後首度公開現身，庭訊一小時後被請回，面對大批媒體包圍，黃子佼未做回應。
2024年7月15日，黃子佼因涉嫌持有未成年性影像，以被告身分首度出庭。
2024年8月12日，黃子佼被控非法持有未成年偷拍性影像，被依兒童及少年性剝削防制條例「無正當理由持有少年性影像罪」起訴。今日黃子佼現身北院開庭。
2024年9月11日，黃子佼兩度現身北檢出庭，網紅K小姐指控當時17歲的她被黃子佼性侵，今日結果出爐，法官以罪嫌不足等理由，處分不起訴黃子佼。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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2023年7月12日，台北地檢署接獲民眾告發，將黃子佼列為妨害性自主他字案被告，檢察官著手偵辦案件。
2023年8月4日，檢調指揮台北市婦幼隊，兵分多路搜索黃子佼住家、工作室，孟耿如全程場陪伴，而台北地檢署複訊結束後，黃子佼被諭令35萬元交保，限制出境出海和禁止接觸被害人。
2024年2月7日，黃子佼沉寂7個月後，突然於深夜在臉書發文致歉，聲明指出，「因10多年前的失禮行為，對Zofia小姐所造成心理上之困擾與傷害，一直深深感到抱歉，特此為文公開指名道歉。並懇請各界，自此，不要再對Z小姐有任何騷擾或攻擊，誠心感謝。」
2024年4月3日，旅法女網紅案被認定是性騷擾，拍裸照部分，當時女網紅已經成年，加上黃子佼沒有強迫脫衣，且女網紅以公開、具名道歉為唯一條件接受和解，並撤回告訴。最終女網紅和另外兩位拍「人魚照」、與假人台猥褻互動藝術照的女子，因為事證不足及已經和黃子佼和解、撤告，檢察官一同為不起訴處分。
同日，媒體發現不起訴處分書內，記載檢方搜索時發現黃子佼隨身4TB硬碟中，有7部未成年少女裸露的私密影像，黃子佼坦承是在論壇付費購買，而他是該網站的高級會員，擁有瀏覽更多影片的權限。檢方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》條例，將黃子佼為2年緩起訴處分，需向公庫支付120萬元，並寫至少1200字悔過書。
2024年4月7日，旅法女網紅指出，還有一位被害女子控訴曾經遭黃子佼性侵害，並向黃提告強制性交罪，目前本案判決尚未出爐，黃子佼尚未對此回應。
2024年5月17日，事件爆發後引發輿論撻伐，遭社會大眾質疑緩起訴處分過輕，檢察官依法定職權，將緩起訴處分送高檢署再議，高檢署發回續查，北檢改依法提起公訴，由台北地院進行審理。
2024年5月17日，黃子佼因涉嫌持有未成年性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，今被二度傳喚後首度公開現身，庭訊一小時後被請回，面對大批媒體包圍，黃子佼未做回應。
2024年7月15日，黃子佼因涉嫌持有未成年性影像，以被告身分首度出庭。
2024年8月12日，黃子佼被控非法持有未成年偷拍性影像，被依兒童及少年性剝削防制條例「無正當理由持有少年性影像罪」起訴。今日黃子佼現身北院開庭。
2024年9月11日，黃子佼兩度現身北檢出庭，網紅K小姐指控當時17歲的她被黃子佼性侵，今日結果出爐，法官以罪嫌不足等理由，處分不起訴黃子佼。
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