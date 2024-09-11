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香港羽球公開賽11日戰況！戴資穎傍晚出賽　賽程與轉播資訊一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲戴資穎這次香港羽球公開賽將是女單第一種子，香港羽球公開賽11日戰況一次看。（圖／記者李政龍攝）
▲戴資穎這次香港羽球公開賽將是女單第一種子，香港羽球公開賽11日戰況一次看。（圖／記者李政龍攝）
戴資穎傍晚6:30分出賽！2024年香港羽球公開賽今（11）日展開第二天賽事，台灣好手戴資穎、周天成、王齊麟等名將都將出賽，戴資穎預計傍晚6:30分出戰美國女將伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle），周天成則是在晚間7:30分出戰盛曉東邱相榤王齊麟則是預計上午9:45分出賽。相關轉播、賽程等資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。

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世界排名第4的戴資穎在香港賽迎來本季首站500等級賽事，吸引不少球迷關注，她曾在2014、16、17年封后，本屆將挑戰賽史女單最多冠紀錄。

何謂香港公開賽？

香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，自2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。

台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，由於資格賽部分余芊慧退賽，對手為美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle），戴資穎將爭取她在香港羽球公開賽的第四冠。

香港羽球公開賽賽事內容：

香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。


香港羽球公開賽賽程：

賽日 日期 時間 比賽  
第1日 2024年9月10日 09:00
16:00		 資格賽
男雙/女雙32強		  
第2日 2024年9月11日 09:00
18:30		 32強賽  
第3日 2024年9月12日 09:00
18:30		 16強賽  
第4日 2024年9月13日 11:30
18:30		 半準決賽  
第5日 2024年9月14日 10:00
17:00		 準決賽  
第6日 2024年9月15日 14:00 決賽  

香港羽球公開賽賽程：


男單賽事

時間：09:20 戚又仁 出戰 田中湧士

          18:50 王子維 出戰 J·克里斯蒂

           19:30 周天成 出戰 盛曉東

女單賽事

時間     12:40 邱品蒨 出戰 R·依瑟儂

             18:30 戴資穎 出戰 Rusli, Isabelle


男雙賽事

時間：09:45 邱相榤王齊麟 出戰 呂俊瑋洪魁俊

           10:00 楊博軒李哲輝 出戰 江建葦吳軒毅


女雙賽事

時間： 09:00  F·D·庫蘇馬A·C·普拉蒂維 出戰 GO, Pei Kee張湄鑫


混雙賽事

時間：18:30 王齊麟許尹鏸 出戰 謝影雪鄧俊文

           19:10 邱相榤林芝昀 出戰 陳堂傑杜頤溈

    

2024香港羽球公開賽直播平台

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▲戴資穎。（圖／記者李政龍攝）
▲世界排名第4的戴資穎在香港賽迎來本季首站500等級賽事，吸引不少球迷關注，她曾在2014、16、17年封后，本屆將挑戰賽史女單最多冠紀錄。（圖／記者李政龍攝）
▲王齊麟與邱相榤組成「台灣雙塔」闖進韓國公開賽四強，可惜以27：25、23：25、11：21不敵韓國組合，無緣決賽。王齊麟賽後表示成績超過預期，並預告台北公開賽「麟洋配」將重新合體。（圖／Badminton Photo）
▲王齊麟與邱相榤組成「台灣雙塔」，香港公開賽有機會闖進四強。（圖／Badminton Photo）

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