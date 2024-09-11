香港羽球公開賽11日戰況！戴資穎傍晚出賽　賽程與轉播資訊一次看

戴資穎傍晚6:30分出賽！2024年香港羽球公開賽今（11）日展開第二天賽事，台灣好手戴資穎、周天成、王齊麟等名將都將出賽，戴資穎預計傍晚6:30分出戰美國女將伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle），周天成則是在晚間7:30分出戰盛曉東，邱相榤王齊麟則是預計上午9:45分出賽。相關轉播、賽程等資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。
世界排名第4的戴資穎在香港賽迎來本季首站500等級賽事，吸引不少球迷關注，她曾在2014、16、17年封后，本屆將挑戰賽史女單最多冠紀錄。
何謂香港公開賽？
香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，自2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。
台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，由於資格賽部分余芊慧退賽，對手為美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle），戴資穎將爭取她在香港羽球公開賽的第四冠。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
香港羽球公開賽賽程：
男單賽事
時間：09:20 戚又仁 出戰 田中湧士
18:50 王子維 出戰 J·克里斯蒂
19:30 周天成 出戰 盛曉東
女單賽事
時間 12:40 邱品蒨 出戰 R·依瑟儂
18:30 戴資穎 出戰 Rusli, Isabelle
男雙賽事
時間：09:45 邱相榤王齊麟 出戰 呂俊瑋洪魁俊
10:00 楊博軒李哲輝 出戰 江建葦吳軒毅
女雙賽事
時間： 09:00 F·D·庫蘇馬A·C·普拉蒂維 出戰 GO, Pei Kee張湄鑫
混雙賽事
時間：18:30 王齊麟許尹鏸 出戰 謝影雪鄧俊文
19:10 邱相榤林芝昀 出戰 陳堂傑杜頤溈
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
即時比分：請看這
即時成績：請看這
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何謂香港公開賽？
香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，自2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。
台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，由於資格賽部分余芊慧退賽，對手為美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle），戴資穎將爭取她在香港羽球公開賽的第四冠。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
|賽日
|日期
|時間
|比賽
|第1日
|2024年9月10日
|09:00
16:00
|資格賽
男雙/女雙32強
|第2日
|2024年9月11日
|09:00
18:30
|32強賽
|第3日
|2024年9月12日
|09:00
18:30
|16強賽
|第4日
|2024年9月13日
|11:30
18:30
|半準決賽
|第5日
|2024年9月14日
|10:00
17:00
|準決賽
|第6日
|2024年9月15日
|14:00
|決賽
香港羽球公開賽賽程：
男單賽事
時間：09:20 戚又仁 出戰 田中湧士
18:50 王子維 出戰 J·克里斯蒂
19:30 周天成 出戰 盛曉東
女單賽事
時間 12:40 邱品蒨 出戰 R·依瑟儂
18:30 戴資穎 出戰 Rusli, Isabelle
男雙賽事
時間：09:45 邱相榤王齊麟 出戰 呂俊瑋洪魁俊
10:00 楊博軒李哲輝 出戰 江建葦吳軒毅
女雙賽事
時間： 09:00 F·D·庫蘇馬A·C·普拉蒂維 出戰 GO, Pei Kee張湄鑫
混雙賽事
時間：18:30 王齊麟許尹鏸 出戰 謝影雪鄧俊文
19:10 邱相榤林芝昀 出戰 陳堂傑杜頤溈
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
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