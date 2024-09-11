房市要變天了？建商、房仲不再暴力成長　專家揭2原因：大者恆大

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不動產開發與經營業歷年家數統計。（圖／住商機構提供）

房市真要變天了嗎？內政部統計，6月不動產開發與經營業家數創歷史新高，不過漲幅卻出現逐漸趨緩的趨勢。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫情以來房市多頭促進相關產業蓬勃，但近期受限於全球政經局勢不穩等利空，加上政府打炒房態勢不明，房市發展前景難估，致使建商、房仲業擴張趨勢漸緩。內政部統計，6月不動產開發與經營業家數分別達1萬8909、2萬8965家，創歷史新高。賴志昶表示，自疫情後房市進入長達5年的大多頭，至今餘溫仍在，致使相關產業規模急速擴張，若比較2020年6月與2024年6月同期紀錄，不動產開發與經營業家數急速上升，5年來成長分別達17.8%、22.1%，漲勢驚人程度不言可喻。不過，觀察統計，兩大不動產業者今年數據與去年同期相比，漲幅僅2.8、3.2%，前者不動產開發（建商）為5年來次低，後者不動產經營（房仲）則創5年年漲幅最低紀錄。賴志昶認為，受限於土建融限縮等消息，建商購地囤貨受阻，加上工料雙漲等議題難解，日益高漲的營建成本，也讓過去炙熱的開發市場逐漸熄火。至於不動產經營業方面， 6月雖尚未傳出貸款排隊等消息，但政府自同年3月升息、6月推出「二房限貸令2.0」並升存準率，打房態勢明顯，致使業者放慢擴張速度。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，不動產相關產業規模續創歷史新高，反應業界對市場仍長線看好，惟不管是不動產開發商或經營業，都呈現「大者恆大」現象，前者起因為營建成本高漲，後者則是各大品牌總部資源日益龐大，不僅是中小品牌業者皆頗為難為，也意味著