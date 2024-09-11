台北市預售每坪均價破120萬元　1年賣超過5000戶！這2區還有8字頭

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▲近3年台北市預售屋同期表現。（圖／永慶房屋提供）

▲近一年台北市各行政區預售屋交易價量。（圖／永慶房屋提供）

台北市房價漲瘋了！永慶房產集團比較近3年台北市預售屋成交件數和總銷金額的房市表現，近一年的表現為近3年最佳，交易件數與總銷金額皆創新高，全市的預售均價也已突破120萬元，近一年件數已突破5000件，金額也超過2000億元大關，3年來分別成長12.1%和21.5%。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023上半年受到「平均地權條例」修法影響，預售屋市場表現較為冷清，造成交易件數與總銷金額有小幅度下滑；不過，2023年下半年與2024年上半年，隨著政策衝擊淡化、景氣逐步復甦與經濟表現亮眼影響下，帶動台北市的預售市場呈價量齊揚。陳金萍表示，台北市因開發飽和、土地稀缺，以至於預售推案量體較小。不過近幾年，隨著台灣經濟持續穩健發展，以及在危老及都更陸續推動下，台北預售推案量能逐步提升，也帶動預售屋市場交易熱絡。近一年台北市的預售均價為每坪120.6萬元。陳金萍說明，台北市房價基期已高，民眾負擔沉重，因此，小坪數、高單價的預售屋逐漸成為建商主推的產品。從近一年台北各行政區的預售表現來看，蛋黃區的精華地帶大安區、松山區預售均價最昂貴，已突破150萬元大關，信義區也已破140萬元；而交易最火熱的中山區和中正區，近一年成交超過700件，均價也都超過120萬元。在台北市12個行政區當中，文山區、萬華區、北投區房價最親民，為台北市唯三預售屋單價還在百萬內的行政區。文山區預售屋每坪單價為83.9萬元，為北市最親民實惠的一區。不過，文山區指標案「元利四季莊園」上月初開賣，已有買家揭露每坪120萬元的成交價，「價格沒得談，大家都是早鳥（優惠）2萬1坪」。陳金萍分析，文山區環境單純，是著名的文教區，加上鄰近山區，綠覆率高，受到不少退休人士的喜愛，房市需求穩定。而且，隨著北市精華區能開發的土地日漸稀缺，不少大型建商將目光轉向相對外圍的文山區插旗，當地新推的建案，也因擁有低總價的優勢，受到不少首購族和換屋族的青睞。至於萬華區，每坪單價85.6萬元，為北市第二親民的行政區。陳金萍指出，萬華區開發時程較早，受到房屋屋齡偏老等原因影響，雖地處台北市核心地帶之一，但一直為台北市的「房價凹陷區」，卻也吸引到不少預算有限的消費者。目前萬華區新推出的建案雖不多，不過建商主推的中、小坪數的產品頗受單身、小資族群的歡迎，能以較低總價擁有台北市門牌成為一大賣點。北投區因距離台北市中心較遠，使得預售房價較低；但隨著台北房價整體上漲、以及北士科的開發利多帶動，北投區預售屋均價也即將突破百萬大關。