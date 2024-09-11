一次看清房貸之亂！銀行19家出現「特殊備註」　專家指實情更殘酷

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▲在央行、財政部出手下，目前多家銀行房貸備註「新青安、首購」優先，但也有銀行直言「額度已滿請排隊」。（圖／記者陳韋帆攝）

▲房貸排隊潮湧現，貸款困難、條件變差，專家提醒購屋族，應盡早自救做打算。（示意圖／pexels）

銀行房貸水位拉警報，引爆房貸之亂！據「銀行購置住宅貸款資訊彙總表」，銀行雖然持續承作房貸，但35家銀行，已有19家有「特殊備註」。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「雖然僅部分銀行直接表明優先放款首購、新青安，但實務經驗上，非首購或自用，除非自身信用評分特別良好，否則大多也都是在排隊等待中。」一、「保留最終核貸權」台灣銀行、土地銀行、第一商銀、上海商銀、台灣中小企銀、新光銀行、元大銀行二、「新青安、首購」合庫銀行、華南銀行、彰化銀行、北富銀行、國泰銀行、兆豐銀行、台中商業銀行、玉山銀行（直言利率2.6%起）、台新銀行三、「直言排隊、額度有限」遠東銀行排隊撥款至明年一月、安泰銀行直言額度有限無法保留。四、「無特殊備註」高雄銀行、農業金庫、王道銀行、京城銀行、匯豐銀行、瑞興銀行、華泰銀行、陽信銀行、板信銀行、三信銀行、聯邦銀行、永豐銀行、凱基銀行、中國信託、將來銀行、中華郵政。曾敬德表示，觀察銀行房貸現況，普遍皆優先放款給無自用住宅的首購、新青安等購屋族，在資金排擠情況下，換屋、非首購族，即使可以貸到款，也會面臨相對高利率、低成數條件，如玉山銀行，直言「無自用住宅」利率2.6%起、其它2.98%起。他分析，其實中資料就可以判斷，銀行房貸狀況相當吃緊，雖然有央行、財政部喝咖啡指令，但銀彈有限下，即使是首購、新青安族貸款也不見得容易，如果民眾面臨交屋違約難題，可另尋農漁會、保險公司等管道。最後，曾敬德提醒，在此波房貸之亂下，買氣已有緊縮情況，購屋族如果想在此時出手，應仔細盤點手頭資金，簽約前，也與賣家商談「房貸延期」或「房貸不足X成」無條件解約等備註，避免房子沒買到，還賠上數十萬，甚至百萬的違約金。