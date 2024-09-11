吳淡如要賣宜蘭小熊書房！開價曝光　2條件「餐盤、杯具」免費送

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▲吳淡如小熊書房占地約200多坪，2樓透天開價3800萬元。（圖／翻攝小熊書房臉書）

▲▼吳淡如表示，小熊書房裡所有餐盤、杯具與裝飾全部免費贈送。（圖／翻攝吳淡如臉書）

吳淡如2010年為女兒買下宜蘭冬山鄉梅花湖畔、湖景第一排的2層樓透天，開「小熊書房」咖啡館，使梅花湖畔一度成為熱門觀光景點，餐廳經營14年，終在今年7月底因接手的弟媳店長健康因素而歇業。吳淡如決定出售小熊書房，。至於小熊書房要賣多少？代理房仲告訴《NOWnews今日新聞》說，小熊書房位在宜蘭縣冬山鄉大埤二路123巷，占地200多坪，內部可使用空間約80坪，2020年新冠疫情期間，吳淡如一度想結束營業，後決定退居幕後，將經營重任交給弟媳婦，但弟媳近年因身體狀況不佳，加上小熊書房近年與飯店廚師合作，轉型推線上餐飲，義大利麵品項等銷售亮眼，業績甚至超越實體店面，因此決定結束營業。此外，吳淡如也說當初是為女兒而買小熊書房，但過去十多年了，女兒已經沒有什麼記憶，加上她現在台中唸書，未來也不太可能對經營餐廳產生興趣。相較於把房產留給女兒，她更希望梅花湖能夠繼續熱鬧繁榮。吳淡如先前曾說，當初小熊書房花500萬元裝潢，直言「」。她認為，賺的是經營實體店面的經驗，對現在經營電商也有一定的幫助。「我們實在沒有人力做下去了，所以在七月底已經結束營業。」吳淡如昨（10）在臉書發文，宣布委由專業房仲銷售小熊書房，決定把餐廳裡完好的餐盤及杯具、裝飾品等全部免費送出，2條件是「必須全部自己搬走」、「只限定送給一位」。至於小熊書房要賣多少錢？吳淡如笑說：「真的不用託人來找我，因為找我真的不會比較便宜！」表示已將小熊書房全權委託兩名專業房仲銷售。《NOWnews今日新聞》電訪其中一位代理人、住商不動產賴錦葉，她表示，小熊書房開價3800萬元，位在梅花湖畔第一排的兩層樓透天，適合經營餐飲、民宿，目前已有不少意者洽詢中。賴錦葉說明，小熊書房最大的優勢就是環境優美的梅花湖，且該物件沒有任何增建，都是合法建築，幾年前周遭類似物件成交價為3700萬元，直言「小熊書房物件、環境與價格都蠻漂亮的」。不過，她也提醒，目前銀行房貸水未滿，加上物件有部分是水土保留地，貸款成數不一定合心意，有意購買者要多考量。《NOWnews今日新聞》實際查詢實價登錄，發現小熊書房所在的「冬山鄉大埤二路123巷」從有實價登錄以來，共有5筆實價揭露，與小熊書房坪數相近、79.68坪的2層樓透天，在2014年以3700萬元成交。另外一戶39坪2樓透天在2012年至2017年共交易3次，最早成交總價為990萬元，最新成交總價為1758萬元，房價增幅約77.6%。