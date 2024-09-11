這些人不苦惱房貸！5大億級豪宅租賃王　他1年狂砸660萬現金租屋

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▲豪宅動輒數億元，租金投報率僅約2~2.6%，屋主、租客通常不缺錢，而是結善緣、交朋友用。（圖／台灣房屋提供）

▲勤美璞真去年曾出現月租金60萬交易，至今仍未被打破，為目前為止租金最高的豪宅王。（圖／記者陳韋帆攝）

銀行湧現房貸排隊潮，不少人核貸成數不足，為了幾百萬苦惱，但台灣也有一群「特殊族群」，現金多到租房子也可以一擲千金，2024年五大豪宅租賃王(月租金)出爐，第一名文華苑「文華苑」55萬，租屋只能現金給房東，等於一年豪砸660萬現金在租房子。根據實價登錄，截至今年9月，2024年五大豪宅租賃王，依總價排序，文華苑10樓戶、340坪、55萬；勤美璞真24樓戶、198坪、48.9萬；長虹天璽21樓戶、168坪、38萬；信義富鼎3樓戶、139坪、34萬；華納菁英館1~3樓戶、102坪、31萬。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北豪宅動輒數億起跳，以租金推估，五大豪宅出租投報率約2~2.6%不等，但對於屋主來說，估計不是為了收益，僅因現在沒有居住需求，希望有人幫忙照顧房子，出租賺取少量資金外，主要還是「結善緣」，現在的租客，或許也有機會成為豪宅的下一手買方。她進一步指出，對於租客來說，既然有能力一擲千金租屋，勢必也有能力購屋，如海歸人士，暫租豪宅做為住居，等找到心儀的房屋後，自然會出手購屋；當然，也有部分是做為外商高階主管的住所，畢竟台灣法規對於外商購屋並不友善，租屋會比購買方便許多。事實上，今年的五大租賃豪宅王並非歷史最高價，去年7月「勤美璞真」就曾出現60萬紀錄，是實價登錄以來最高紀錄，至今仍未打破。第一建經研究中心副理張菱育表示，「勤美璞真」已6年未有買賣交易，實價登錄也僅4筆交易，其他戶別都是屋主第一手持有至今，相當惜售，該社區面大安森林公園第一排、臨捷運站，條件相當優越，想入住該社區的住戶只能先以租代買，以每月幾十萬元的代價，成為社區住戶。她指出，「境外資金匯回專法」限制台商資金五年內不得投入不動產，首波於今年8月解禁，大筆資金有機會流向房市或股市，這些台商也偏好不貸款買房，或是選擇承租惜售豪宅，使國內房價有穩定支撐力道，短期內豪宅價量持穩。