華航星光夜跑10/12登場！先挑戰「雲端馬拉松」登錄公里數抽機票

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首屆「華航馬拉松」星光夜跑即將在10/12開跑，華航今（11）日宣布推出「世界之最雲端馬拉松」線上活動，提前為賽事暖身，民眾使用手機APP上傳日常跑步紀錄資料，完成任務還可以抽來回機票。華航表示，世界之最雲端跑馬拉松線上活動，將全球5個特色馬拉松以闖關遊戲呈現，包含「最新」零塑膠永續概念的帛琉馬拉松、「最壯觀」的東京富士五湖超級馬拉松、「最文藝」具歷史古城風情的布拉格馬拉松、「最具公益慈善性」的倫敦馬拉松及「最大規模」的紐約馬拉松。華航表示，民眾可透過Garmin、MapMyRun及Strava等常見的跑步紀錄APP，即日起到10/11前完成綁定且上傳資料，即可累計跑步公里數或天數，獲得抽獎票數，獎項包含帛琉、東京、布拉格、倫敦及紐約經濟艙來回機票；分享活動於個人社群平台還有機會獲得裝備後背包，跑越多中獎機率越高。此外，活動分享在個人社群平台，還有機會獲得功能及時尚兼具的裝備後背包，跑愈多中獎機率愈高。