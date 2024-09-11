911恐攻23周年／台灣打造「末世堡壘」代價曝光：2千萬＋一塊地

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▲新北市建築師公會表示，打造私人末世堡壘，若採「向下深挖」方式，40坪空間不含地價約2千萬可達成。（圖／新北市建築師公會提供／Andair AG／設備商ATLAS SURVIVAL SHELTERS）

▲台灣「防空設施」多為地下停車場，但缺乏「食物、水、通訊設備、浴廁」等，恐不利於備戰。（示意圖／記者徐銘穗攝）

美國911恐怖攻擊23周年，台灣如果要打造一個末世堡壘，抗恐攻、戰爭、生化危機，代價要多少？新北市建築師公會理事長汪俊男接受《NOWnews》訪問表示，「想在台灣打造末世堡壘，若選擇向下深挖土地建置，不計土地成本下，1坪造價約40萬，40坪空間，加上基本食物、水，約2千萬可達成。」美國911恐攻事件，發生在2001年9月11日，19名蓋達組織脅持4架民航客機，以機身自殺式攻擊衝撞紐約世界貿易中心雙塔、五角大廈等，導致建物崩毀，恐怖份子與機上乘客、航空人員全部罹難，引爆金融風暴，全球人心惶惶，蓋達組織也迎來美國一系列反恐軍事行動，整起事件直至蓋達組織首領賓拉登2011年逝世後才告一段落。汪俊男表示，雖然台灣很難與恐攻扯上關係，生化危機也相對遙遠，但兩岸戰爭爆發仍有一定可能性，所以打造末日堡壘確實有一定作用，大規模設施還是需要政府規劃，如果是私人打造，則有「向下深挖、利用山洞」兩種方式。新北市建築師公會理事王正源說明，末世堡壘首先要能「掩體、抗炸、抗核、抗生化、抗電磁脈衝、特殊電源等功能」，所以「向下深挖或以山洞建造」有其必要性，平均造價「向下深挖」約40萬／坪、「山洞建造」約20萬／坪（未含水土保持費用），以「向下深挖」為例，40坪空間，加上食物、電源、通訊設備、基本衛浴等，約2千萬可達成。他指出，末世堡壘基本上會捨棄裝潢，主要都是強橫的結構，如果要進一步強調舒適性，可能就要50萬／坪，內部還要有發電機(柴油)、大量儲水系統等，這樣的成本大約可在內躲藏10~15天。至於要像電影《惡靈古堡》中生化危機，為了躲避喪屍，打造「無限電源、循環水、生態蔬菜園」等，目前台灣尚未有案例，其成本較難估算，但以現實狀況考量，打造此類系統不太現實，因為設備有可能需要外露，戰爭發生，反而會變成鎖定轟炸目標。汪俊男補充，其實對台灣而言，更需要的應該是一般社區防空洞的完善，如地下停車場，目前都沒有任何儲備，如「罐頭、餅乾、壓縮食品，水源」等，也鮮少有「衛浴設備、通聯系統、發電機」，一旦真正發生戰爭，如果必須在掩體躲藏超過1天，基本維生就會立刻出問題。他建議，既然總統賴清德對中國的政策態度，是「不求戰、不懼戰」，「以備戰達到避戰」，就更應該在民生防空設施上有所規劃，否則台海如果真爆發戰爭，民眾卻毫無備戰的情況下，國民將會痛苦翻倍。