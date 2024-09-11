台南鋼鐵草甫北上挺阿北　聞「這事」大暴怒：真的傻眼！

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭法官裁定羈押，民眾黨定調為政治追殺，日前號召小草上街頭聲援，對此民進黨前議員王浩宇今（11）日表示，自己朋友是非常挺柯文哲的台南小草，不僅選舉捐了幾萬元，前幾天還特別北上聲援，自費高鐵來回還淋了雨，沒想到卻看到柯文哲兒子吃牛排的畫面，瞬間大暴怒，直呼「看到真的是傻眼！」王浩宇表示，自己朋友是非常挺柯文哲的小草，台南善化人在南科上班，不僅選舉捐了幾萬，前幾天還跑了台北聲援，自費高鐵來回趕車還淋了雨，前幾天限動還有看到他分享黃國昌言論。而日前王浩宇揭露柯文哲兒子吃牛排的畫面，該友人私訊私下想要看，而看完後證明確實是柯子，讓他瞬間大暴怒，更稱選舉捐了3次6千元，也買了木可的東西，前幾天去聲援趕車全身濕透，看到真的是傻眼。王浩宇轉述，友人說這次第一次開始懷疑柯文哲有問題，要他提供更多資訊，自己則回應「都會貼在臉書，歡迎來看」，也歡迎小草們一起繼續看下去。