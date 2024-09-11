1500「棺材房」出租！才半坪還限女性　要站著睡？真實用途曝光

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▲該物件空間估計只能塞進一張行軍床，專家推測，主要出租對象應是夜市攤商，做為倉儲使用。（圖／翻攝591租屋網）

▲實務經驗上，確實有人將此類房屋做為短暫居住使用，但木板隔間，恐有消防安全及危害健康之疑慮。（圖／翻攝591租屋網）

台北市信義區竟有月租金1500元的「半坪雅房」！《591租屋網》出現一則雅房出租廣告，地點位於信義區，月租金僅1500元，空間大小150×100X200(CM)，目測坪數應是150×100(CM)，半坪不到，不過，由於內文也有標示「儲物」，且地點鄰近通化街夜市，推測主要出租對象為「夜市攤商倉儲」。租屋廣告標題為「社區一樓閣樓『儲物』雅房出租限女生」，地點位於基隆路二段，限女生，空間大小150×100X200(CM)，位於大樓一樓，24H警衛看手，外有樹林廣場及免費垃圾處理，安全、衛生、出入方便，也可當儲物空間使用，距離通化夜市50步，鄰近捷運101世貿站、六張犁站、信義安和站等。不過，觀察其照片，對照廣告的空間大小150×100X200(CM)，推測平面大小僅約半坪，恐只能塞進一張行軍床，做為雅房使用恐有困難。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，目前信義區一間雅房動輒2~3萬起跳，即使所小範圍，以相對便宜的雅房來說，待租中位數也高達8500元，該物件以1500元出租確實吸引人，但觀察其環境，又鄰近通化夜市，估計做為「夜市攤商倉儲」才是主要用途。陳傑鳴說，近年租金不斷攀漲，實務經驗上，其實也曾發生有人將此類物件真的做為雅房使用，主要就是北上工作的新鮮人，或者臨時工作的休息處，短暫承租、僅塞一張躺椅使用，由於空間狹小，也被不少媒體也戲稱是「棺材房」。他特別提醒，其實一般來說，由於此類房型為「木板隔間」，屬於易燃物，通常會有消防安全疑慮，且木板材質如果甲醛含量過高，通風條件又太差，容易導致罹癌風險攀升，建議有租屋需求，又擔心房租過高者，可利用時間換空間，向市區外找尋相對便宜的租所，較為妥當。