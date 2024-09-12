法拍屋投標人潮變多了！進場時機到？他揭慘況：一堆菜鳥踩地雷

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▲房市一片火熱，斷頭不易，導致法拍進件量不斷下滑，只有「非完整產權」的無效案件不斷增加。（圖／記者陳韋帆攝）

▲投標人增加後，法拍屋一拍標脫率攀升，且價格經常接近底價，不過，誤踩地雷的菜鳥也變多了。（示意圖／pexels）

房價居高不下，如今又面臨房貸緊縮，撿便宜法拍屋的時機到了？寬頻房訊發言人徐華辰接受《NOWnews》訪問表示，「法拍案件量並未增多，但投標者卻越來越多，主要是因為房價居高不下，想撿便宜的人開始進場，事實上，法拍水很深，對於法拍菜鳥而言，很容易踩到地雷。」根據寬頻房訊統計，截至今年8月，全國法拍市場總拍賣數12,853件、一拍件數4,213件，新案占比33.78%，相較2022、2023年同期，皆呈現小幅衰退趨勢；拍定（標脫）率部分，今年8月18.2%、年增1.7%，拍定（得標）均價16.79萬/坪、年增25%。顯示法拍新流入案件減少，加價搶標的人數則正在增加當中。徐華辰表示，觀察法拍市場狀況，由於近年房價攀升、買氣居高不下，即使屋主財務吃緊，依舊可以在短時間內出脫房屋，斷頭淪為法拍屋不易，導致進件案例不斷下滑。另外，台灣高齡化趨勢不變，繼承不動產的比例越來越高，流入法拍非完整產權的「持份案件」也日益增加當中，這類型案件產權複雜，取得後使用不易，故通常較無人願意投標，對於打算投標自用的人來說，也是所謂的「無效案件」。徐華辰指出，目前想透過投標法拍屋撿便宜的菜鳥越來越多，一般正常「無瑕疵」(非凶宅、海砂屋等)物件，經常在一拍就標脫，且得標價相當接近底價，顯示投標人只想比市場行情「低一點」用以自用。不過，法拍屋不比一般房屋買賣，存在不少地雷，如「凶宅、海砂屋、輻射屋」，拍賣紀錄有時候不見得會註記，且法院「不負瑕疵擔保」之責，一旦誤買，得標者往往只能認賠。另外，也有一些不懂拍賣規則者，誤以為得標後，可透過房貸支付拍賣價金，事實上，得標者必須支付完整價金後，才能進行移轉，取得產權後，才有可能向銀行進行貸款。最後，他提醒，法拍水很深，其中險惡必須依靠豐富的累積才能避開，建議有意投標自用者，應諮詢可信任的專業法拍業者，並自行上網查詢資料多做功課，才能避免買到有問題的房子，最終欲哭無淚。