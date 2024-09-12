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戴資穎尋求復仇！香港羽球公開賽12日戰況　賽程與轉播資訊一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼，這次要復仇。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼，這次要復仇。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
戴資穎要復仇！超級500系列的2024香港羽球公開賽今(12）日展開16強賽，世界排名第4的戴資穎，預計在晚間18:30分對陣印尼好手P·K·瓦爾達尼（Putri Kusuma Wardani），尋求甜蜜復仇。戴資穎上週台北公開賽8強遭印尼好手P·K·瓦爾達尼逆轉，這次小戴要討回顏面，另外台灣一哥周天成將對陣泰國選手Saran Jamsri，男雙部分，王齊麟／邱相榤將遭遇馬來西亞的N·M·A·阿育。相關轉播、賽程等資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。

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何謂香港公開賽？

香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，自2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。

台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，首場及愛美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle），戴資穎將爭取她在香港羽球公開賽的第四冠，也將是史上第一的紀錄。

香港羽球公開賽賽事內容：

香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。


香港羽球公開賽賽程：

賽日 日期 時間 比賽  
第1日 2024年9月10日 09:00
16:00		 資格賽
男雙/女雙32強		  
第2日 2024年9月11日 09:00
18:30		 32強賽  
第3日 2024年9月12日 09:00
18:30		 16強賽  
第4日 2024年9月13日 11:30
18:30		 半準決賽  
第5日 2024年9月14日 10:00
17:00		 準決賽  
第6日 2024年9月15日 14:00 決賽  

香港羽球公開賽賽程：


男單賽事

時間：10:20 戚又仁 出戰 A·S·金廷

           11:20 蘇力揚 出戰 V·阿薩爾森

           13:20 周天成 出戰 S. Jamsri

女單賽事

時間     12:40 梁庭瑜 出戰 韓悅

             18:30 戴資穎 出戰 P·K·瓦爾達尼


男雙賽事

時間：09:40 楊博軒李哲輝 出戰 B·毛拉納L·R·卡爾南多

           10:30 邱相榤王齊麟 出戰 N·M·A·阿育陳蔚強

           


女雙賽事

時間： 09:10 汪郁喬林筱閔 出戰 金昭映孔熙容

            09:50  洪恩慈謝沛珊 出戰 白荷娜李紹希


混雙賽事

時間：13:00 盧明哲洪恩慈 出戰 程星張馳

           

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Youtube直播：BWF TV

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▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
▲台北羽球公開賽女單8強戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）
▲戰戴資穎不敵印尼選手P·K·瓦爾達尼，在香港公開賽要完美復仇。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.06）


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