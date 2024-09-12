戴資穎尋求復仇！香港羽球公開賽12日戰況　賽程與轉播資訊一次看

戴資穎要復仇！超級500系列的2024香港羽球公開賽今(12）日展開16強賽，世界排名第4的戴資穎，預計在晚間18:30分對陣印尼好手P·K·瓦爾達尼（Putri Kusuma Wardani），尋求甜蜜復仇。戴資穎上週台北公開賽8強遭印尼好手P·K·瓦爾達尼逆轉，這次小戴要討回顏面，另外台灣一哥周天成將對陣泰國選手Saran Jamsri，男雙部分，王齊麟／邱相榤將遭遇馬來西亞的N·M·A·阿育。相關轉播、賽程等資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。
何謂香港公開賽？
香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，自2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。
台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，首場及愛美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle），戴資穎將爭取她在香港羽球公開賽的第四冠，也將是史上第一的紀錄。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
香港羽球公開賽賽程：
男單賽事
時間：10:20 戚又仁 出戰 A·S·金廷
11:20 蘇力揚 出戰 V·阿薩爾森
13:20 周天成 出戰 S. Jamsri
女單賽事
時間 12:40 梁庭瑜 出戰 韓悅
18:30 戴資穎 出戰 P·K·瓦爾達尼
男雙賽事
時間：09:40 楊博軒李哲輝 出戰 B·毛拉納L·R·卡爾南多
10:30 邱相榤王齊麟 出戰 N·M·A·阿育陳蔚強
女雙賽事
時間： 09:10 汪郁喬林筱閔 出戰 金昭映孔熙容
09:50 洪恩慈謝沛珊 出戰 白荷娜李紹希
混雙賽事
時間：13:00 盧明哲洪恩慈 出戰 程星張馳
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
即時比分：請看這
即時成績：請看這
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香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，自2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。
台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，首場及愛美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle），戴資穎將爭取她在香港羽球公開賽的第四冠，也將是史上第一的紀錄。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
|賽日
|日期
|時間
|比賽
|第1日
|2024年9月10日
|09:00
16:00
|資格賽
男雙/女雙32強
|第2日
|2024年9月11日
|09:00
18:30
|32強賽
|第3日
|2024年9月12日
|09:00
18:30
|16強賽
|第4日
|2024年9月13日
|11:30
18:30
|半準決賽
|第5日
|2024年9月14日
|10:00
17:00
|準決賽
|第6日
|2024年9月15日
|14:00
|決賽
香港羽球公開賽賽程：
男單賽事
時間：10:20 戚又仁 出戰 A·S·金廷
11:20 蘇力揚 出戰 V·阿薩爾森
13:20 周天成 出戰 S. Jamsri
女單賽事
時間 12:40 梁庭瑜 出戰 韓悅
18:30 戴資穎 出戰 P·K·瓦爾達尼
男雙賽事
時間：09:40 楊博軒李哲輝 出戰 B·毛拉納L·R·卡爾南多
10:30 邱相榤王齊麟 出戰 N·M·A·阿育陳蔚強
女雙賽事
時間： 09:10 汪郁喬林筱閔 出戰 金昭映孔熙容
09:50 洪恩慈謝沛珊 出戰 白荷娜李紹希
混雙賽事
時間：13:00 盧明哲洪恩慈 出戰 程星張馳
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
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