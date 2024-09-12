影／大谷翔平47轟48盜史上第一人！首打席開轟　馬上又盜壘成功

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▲大谷翔平本季47轟出爐，創下生涯全壘打新高。（圖／美聯社／達志影像）

（11:14更新）大谷翔平又開轟了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（12）日出戰芝加哥小熊，洛杉磯道奇隊昨日以3:6落敗，大谷翔平4打數熄火，完全被今永昇太壓制，沒想到今天首打席他就發威，面對小熊隊投手Jordan Wicks，大谷第一打席面對第四球，剛好是138公里滑球掉在紅中位置，被大谷一棒轟出右外野全壘打。道奇隊在首局就打翻天，大谷開轟後，道奇隊Tommy Edman陽春彈，連續2天開轟，加上Will Smith、Max Muncy三連轟，道奇隊一度以5:2領先。