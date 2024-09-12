影／大谷翔平47轟48盜史上第一人！首打席開轟　馬上又盜壘成功

（11:14更新）大谷翔平又開轟了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（12）日出戰芝加哥小熊，日籍二刀流好手大谷翔平首局首打席開轟，本季47轟出爐，完成「47轟47盜」的瘋狂紀錄，但他並不滿足，第二打席獲保送後，他又盜上二壘，單季「47轟48盜」，再度創下大聯盟史上第一人的紀錄。大谷翔平也追平韓國重砲秋信守所累積的亞洲球員218轟紀錄。大谷翔平在本季已經敲出47轟48盜，安打數也來到165安，還有102分打點，都是他在美職個人新高。道奇隊目前以7:3領先。
大谷翔平太強 追平秋信守紀錄
洛杉磯道奇隊昨日以3:6落敗，大谷翔平4打數熄火，完全被今永昇太壓制，沒想到今天首打席他就發威，面對小熊隊投手Jordan Wicks，大谷第一打席面對第四球，剛好是138公里滑球掉在紅中位置，被大谷一棒轟出右外野全壘打。
這球毫無懸念，大谷一打出去就知道是全壘打，這也是他本季47轟，超越他在2021年單季46轟的個人紀錄。
道奇隊在首局就打翻天，大谷開轟後，道奇隊Tommy Edman陽春彈，連續2天開轟，加上Will Smith、Max Muncy三連轟，道奇隊一度以5:2領先。
大谷翔平太誇張，第二打席獲得保送後，就馬上盜上二壘，完成「47轟48盜」的紀錄，所有球迷都瘋狂為他鼓掌，鼓勵他的成就。
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洛杉磯道奇隊昨日以3:6落敗，大谷翔平4打數熄火，完全被今永昇太壓制，沒想到今天首打席他就發威，面對小熊隊投手Jordan Wicks，大谷第一打席面對第四球，剛好是138公里滑球掉在紅中位置，被大谷一棒轟出右外野全壘打。
這球毫無懸念，大谷一打出去就知道是全壘打，這也是他本季47轟，超越他在2021年單季46轟的個人紀錄。
道奇隊在首局就打翻天，大谷開轟後，道奇隊Tommy Edman陽春彈，連續2天開轟，加上Will Smith、Max Muncy三連轟，道奇隊一度以5:2領先。
大谷翔平太誇張，第二打席獲得保送後，就馬上盜上二壘，完成「47轟48盜」的紀錄，所有球迷都瘋狂為他鼓掌，鼓勵他的成就。