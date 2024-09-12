大谷翔平47轟創下生涯新高！還追平韓國重砲秋信守218轟亞洲紀錄

大谷翔平轟出生涯新高！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（12）日在對戰芝加哥小熊隊比賽中，首局轟出本季第47發全壘打，這也是他生涯新高，過去他在2021年天使隊時期，曾有單季46轟紀錄，但是大谷不但超越自己，還追平亞洲紀錄，韓國重砲秋信守生涯累積218轟的亞洲球員全壘打紀錄，也被大谷追上。
大谷翔平亞洲球員史上最強 單季47轟
大谷翔平單季47轟48盜，這是過去亞洲球員從未達到的境界，甚至可以說是「百年難得一見」，大谷不但創造47轟的紀錄，他也將要挑戰50轟50盜的歷史紀錄。
大谷生涯最佳球季可以說是今年，他單季47轟、48盜，並且還有164支安打，加上102分打點，都是他生涯新高。
大谷這場先是首局開轟，完成47轟47盜的紀錄，第二局大谷又發威，獲得保送上壘後，大谷即便面對左投Jordan Wicks，大谷先是被牽制後，勇敢盜上二壘，即便投捕雙方都知道他要跑，還是抓不到他。大谷完成48盜的紀錄，也是生涯最佳。
以大谷身高193公分，加上他超過約95公斤的體重，就像是一台「重型坦克」衝向壘包，大聯盟今年也維持壘包加大、投手牽制等限制，因此大谷翔平盜壘更為容易。
此外，大谷完成218轟的生涯紀錄，但是秋信守在大聯盟花了16年時間，大谷只花了7年就已經達標，以這點來看，大谷翔平的確是亞洲史上最強全壘打打者。
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大谷翔平單季47轟48盜，這是過去亞洲球員從未達到的境界，甚至可以說是「百年難得一見」，大谷不但創造47轟的紀錄，他也將要挑戰50轟50盜的歷史紀錄。
大谷生涯最佳球季可以說是今年，他單季47轟、48盜，並且還有164支安打，加上102分打點，都是他生涯新高。
大谷這場先是首局開轟，完成47轟47盜的紀錄，第二局大谷又發威，獲得保送上壘後，大谷即便面對左投Jordan Wicks，大谷先是被牽制後，勇敢盜上二壘，即便投捕雙方都知道他要跑，還是抓不到他。大谷完成48盜的紀錄，也是生涯最佳。
以大谷身高193公分，加上他超過約95公斤的體重，就像是一台「重型坦克」衝向壘包，大聯盟今年也維持壘包加大、投手牽制等限制，因此大谷翔平盜壘更為容易。
此外，大谷完成218轟的生涯紀錄，但是秋信守在大聯盟花了16年時間，大谷只花了7年就已經達標，以這點來看，大谷翔平的確是亞洲史上最強全壘打打者。