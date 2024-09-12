不二糕餅蛋黃酥被爆有蟑螂　業者揭1關鍵：完整包入異物機率很低

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▲不二糕餅被網友爆料說吃蛋黃酥時，卻發現裡頭有蟑螂。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

台中「不二糕餅」為知名排隊名店，卻被網友爆料說吃蛋黃酥時吃到蟑螂。對此，業者表示，除了積極聯繫這位客人，詳細了解商品實際狀況外，也會再請紅豆沙協作廠商更嚴謹把關。不過，業者也強調，師傅純手工製作，紅豆沙非常柔軟，這麼大的異物被完整包入蛋黃酥內的機率很低。一名網友在臉書社團中發文，他控訴超噁心～不二糕餅店蛋黃酥中間，竟然有蟑螂」，表示外帶一盒不二糕餅的蛋黃酥，長輩吃到一半感覺怪怪的，一看才發現居然吃到蟑螂，且還只剩上半身，另外一半很可能已吃下肚，網友也直指店家食安控管可能有問題。該網友還感嘆：「原本長輩身體最近不太好，現在又吃到蟑螂，做子女的我們都很擔心長輩身體是否會被影響。」根據網友貼出的照片，盤中放著只剩一半的蛋黃酥，一旁則是蟑螂的上半身屍體，有不少網友揪出疑點，」、「蛋黃原本就是一顆的…」、「屍體感覺是被刀切過，切口面平整」。針對商品異物事件，不二糕餅表示，正在積極聯繫這位客人，希望取得更明確的商品訊息，若有取得聯繫，後續也會再詳細了解商品實際狀況。不二糕餅也聲明，非常重視食品衛生安全，公司固定每兩週就會請消毒公司以及除蟲公司定期檢驗與消毒，門店夥伴們也都是每天關店後都會仔細做好內部環境清潔。每一顆蛋黃酥都是師傅純手工包製，因豆沙及油皮相對非常柔軟，若有這麼大的一個異物要在包製過程中還要能夠非常完整的包入蛋黃酥內，機率相對較低。感謝該位客人的反饋，不二糕餅會再更嚴謹把關每一道製餅作業程序，與豆沙協作廠商都非常注重環境衛生與食品安全，也會請紅豆沙協作廠商做更嚴謹把關。