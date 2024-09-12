影／大谷翔平第47轟飆到「時速190KM」！主播驚呼：像子彈般消失

大谷翔平好扯！美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（12）日在對芝加哥小熊隊的比賽中，首打席就敲出本季第47號全壘打。這一擊打得相當紮實，力道之猛十分驚人，大谷翔平擊球初速來到時速118.1英里（約190.1公里），一咬中就知道留不住了。而轉播這一場比賽的賽事主播Stephen Nelson也在見證歷史的一刻興奮大喊：「它（這一球）像子彈一樣消失了！」
大谷翔平第47轟出爐 時速190.1公里
大谷翔平此役依舊以第一棒、指定打席身分出戰，這一發全壘打出爐，讓他在MLB的生涯全壘打數達到218支，與韓國選手秋信守並列亞洲第一。同時他也成為史上第一位單季擊出「47轟47盜」的球員。
這一場比賽小熊先發Jordan Wicks第一局就被敲6安、丟掉5分，大谷翔平在首打席逮中一顆滑球，掃向右外野看台，擊球初速為時速190.1公里（190KM/H），飛行距離為405英尺（約 123.4 公尺）。加州當地廣播公司Sportsnet Los Angeles的現場轉播員Stephen Nelson興奮地說：「它像子彈一樣消失了！」
大谷翔平追平秋信守紀錄
憑著這一轟，大谷打破了他在 2021年創下的單季46支全壘打的個人紀錄。賽前，他的安打和打點已創下了職業生涯新高，分別為164和101。另外他距離Shawn Green在2001年創下的49轟隊史紀錄也只差2發。
大谷翔平已經進入大聯盟第7年，目前他總共打敲出 218支全壘打，追平了前遊騎兵隊韓國球星秋信守創下的亞洲紀錄，而且速度幾乎是快上兩倍。大谷本季已成為MLB史上第6位單季擊出40發全壘打和完成40次盜壘的球員，還有機會挑戰史無前例的50轟50盜。
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大谷翔平此役依舊以第一棒、指定打席身分出戰，這一發全壘打出爐，讓他在MLB的生涯全壘打數達到218支，與韓國選手秋信守並列亞洲第一。同時他也成為史上第一位單季擊出「47轟47盜」的球員。
這一場比賽小熊先發Jordan Wicks第一局就被敲6安、丟掉5分，大谷翔平在首打席逮中一顆滑球，掃向右外野看台，擊球初速為時速190.1公里（190KM/H），飛行距離為405英尺（約 123.4 公尺）。加州當地廣播公司Sportsnet Los Angeles的現場轉播員Stephen Nelson興奮地說：「它像子彈一樣消失了！」
大谷翔平追平秋信守紀錄
憑著這一轟，大谷打破了他在 2021年創下的單季46支全壘打的個人紀錄。賽前，他的安打和打點已創下了職業生涯新高，分別為164和101。另外他距離Shawn Green在2001年創下的49轟隊史紀錄也只差2發。
大谷翔平已經進入大聯盟第7年，目前他總共打敲出 218支全壘打，追平了前遊騎兵隊韓國球星秋信守創下的亞洲紀錄，而且速度幾乎是快上兩倍。大谷本季已成為MLB史上第6位單季擊出40發全壘打和完成40次盜壘的球員，還有機會挑戰史無前例的50轟50盜。