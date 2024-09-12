疑永和知名「同志情殺」凶宅！93折售　上月才「被雷擊」聲名大噪

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▲「北城玫瑰」15年前曾發生凶案，死者為法官助理。（圖／翻攝畫面）

▲專家表示，凶宅在實務經驗上有四個等級劃分，情殺案的成交價，一般約市價6折以下。（圖／翻攝591房屋交易網）

▲莊思敏指出，購買凶宅應留意貸款及轉手問題，而目前面臨房貸緊縮，購屋族銀彈更要備足。（示意圖／翻攝自pexels）

永和知名凶宅出售！新北市永和區社區「北城玫瑰」9樓「事故屋」（凶宅）出售，開價約市價93折，在地人向《NOWnews》指出，「這社區就是知名的的愛買社區，上個月才遭雷擊上新聞，而這次出售的凶宅，與15年前李姓法官助理被情殺同樓層，推測此次出售的，應該就是這間房子。」根據《591房屋交易網》資料，「北城玫瑰」位於永和區民生路46巷，屋齡28年，出售的「事故屋」格局為3房2廳2衛3陽台，權狀坪數33.36坪，屋主開價1,968萬元，拆算單價約59萬／坪。2009年9月，李姓法官助理身中數刀，慘死在租屋處玄關，鄰居指出，事發前夜有鄰居聽到爭吵聲，李男未交過女友，來訪都是男性，前夜有一名體格高大男子找他，疑似為其男友，警方研判死者有同志傾向，男友涉案情節重大。警方勘驗現場，屋內凌亂有打鬥痕跡，客廳牆上、玄關、臥室等處，佈滿血跡和血手印，死者頸部、臉部、腹部多處刀傷，初判凶刀可能有兩把，不排除雙方持刀互攻，凶嫌可能也受傷；鑑識人員已採集現場血跡及指紋比對。凶宅市場約可分四等級，「微凶宅」9~95折如跌倒失足、意外死亡等；「次凶」8~9折如惡意遺棄、室內餓死造成失去生命跡象等；「中凶」6~7折經加工的求死行為，例如燒炭、上吊等；「大凶」6折以下，也就是凶殺、情殺、社會案件，以及怪異或死意堅決輕聲行為等。上述分級僅供參考。中信房屋研展室副理莊思敏表示，該案開價均價約59萬/坪，而實價登錄社區近一年行情約63.43 萬/坪，等於目前開價僅打93折，若在地人士推測正確，依據業界凶宅等級劃分，該凶宅為大凶，正常行情應在6折以下。莊思敏指出，「北城玫瑰」位於永和知名愛買生活區，生活機能成熟，距離一橋之隔可到台北市，由於近年鄰近新建案已到7字頭，估計屋主開價主要是在「試水溫」；雖然多數人對於凶宅有所禁忌，但近年觀念轉變，或許也有百無禁忌的人願意嘗試。最後，她提醒，購買凶宅眉角多，如銀行貸款成數通常較低，甚至拒貸，尤其是曾上社會新聞版面的知名凶宅，貸款上特別容易受阻，尤其是近期銀行房貸水位拉警報，恐怕更不容易，有意購買者，銀彈更要備足。此外，也要留意，凶宅轉手性較差，購屋族購買前應謹慎評估。