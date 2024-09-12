大谷翔平帶動道奇隊「單局4轟」！美媒調侃：葵花籽要嚴重不足了

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔，今（12）在對芝加哥小熊隊的比賽中，首打席敲出本季第47號全壘打。而這一局不只是他開轟，道奇隊單局有4人敲出全壘打，也讓當地媒體直言：「葵花籽供應量嚴重不足了！」
大谷翔平帶動道奇隊單局4轟 美媒調侃：葵花籽供應量嚴重不足了
大谷翔平依舊以第一棒、指定打席身分出戰，首打席就開轟，這一發全壘打擊球初速為時速118.1英里，飛行距離為405英尺（約 123.4 公尺）。在他之後，Tommy Edman、Will Smith、Max Muncy該局也接連從小熊隊先發投手Jordan Wicks手中敲出全壘打。
在看到道奇隊單局4轟的火力大爆發後，《橙縣紀事報》記者Bill Plunkett也在個人社群網站上調侃：「葵花籽供應量嚴重不足。」因為當道奇隊球員打出全壘打時，隊友們通常會在他繞壘回來時，撒葵花籽來慶祝。
葵花籽為何常出現在球場？在道奇隊如何逐漸變成一種儀式？
嚼葵花籽是許多棒球員在板凳席喜愛的消磨時間行為，它是菸草的代替品，過去球員常常咀嚼後者來提振精神、增加專注力，不過由於健康意識抬頭，球員改以葵花籽來替代。大谷翔平過去就曾多次被拍到直接拿起一袋葵花籽猛嗑，座位下也常常有一堆葵花籽殼。
今年夏天隨著大谷翔平全壘打數產量不斷激增，隊友也開始在他開轟後對他丟葵花籽慶祝，一開始是Teoscar Hernandez，後來其他球員也開始玩得很起勁，變成全隊的一種儀式。
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大谷翔平依舊以第一棒、指定打席身分出戰，首打席就開轟，這一發全壘打擊球初速為時速118.1英里，飛行距離為405英尺（約 123.4 公尺）。在他之後，Tommy Edman、Will Smith、Max Muncy該局也接連從小熊隊先發投手Jordan Wicks手中敲出全壘打。
在看到道奇隊單局4轟的火力大爆發後，《橙縣紀事報》記者Bill Plunkett也在個人社群網站上調侃：「葵花籽供應量嚴重不足。」因為當道奇隊球員打出全壘打時，隊友們通常會在他繞壘回來時，撒葵花籽來慶祝。
葵花籽為何常出現在球場？在道奇隊如何逐漸變成一種儀式？
嚼葵花籽是許多棒球員在板凳席喜愛的消磨時間行為，它是菸草的代替品，過去球員常常咀嚼後者來提振精神、增加專注力，不過由於健康意識抬頭，球員改以葵花籽來替代。大谷翔平過去就曾多次被拍到直接拿起一袋葵花籽猛嗑，座位下也常常有一堆葵花籽殼。
今年夏天隨著大谷翔平全壘打數產量不斷激增，隊友也開始在他開轟後對他丟葵花籽慶祝，一開始是Teoscar Hernandez，後來其他球員也開始玩得很起勁，變成全隊的一種儀式。