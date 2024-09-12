大台北都更推案減135億！建商卻步關鍵曝　專家：蛋黃新房恐更小

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▲近年台北市1~8月都更推案量統計。（圖／住展雜誌提供）

▲今年1~8月雙北市指標都更案。（圖／住展雜誌提供）

921大地震今年將屆滿25周年，加上先前403地震至今餘震不斷，都更議題備受重視。根據住展雜誌統計，都更案大本營雙北市，今年1~8月都更推案量（不含危老改建案）約817億元，比起去年同期的952.5億元少了135.5億元，下修14.2%，與房市熱潮下多項創高的數據顯得兩樣情。專家揭建商對都更卻步的關鍵，在於，不過這也住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年年初之際，台北市東區推出正義大樓都更案「DIAMOND TOWERS台北之星」，貢獻了400億元推案量，占1~8月雙北市都更新案量體近一半，再加上新北市三重區超過200億元量體的「晴空大地」亦在4月登場，大幅推升該期表現，也讓今年同期的都更量能難敵。值得注意的是，除了去年因個案拉抬外，其實近年雙北市的都更推案量並不算多，只占整體一成多的比例，建商興致低落不脫更有效益的危老方向成為重建主流，由於，反觀都更案不乏大基地的多戶數社區，地主戶意見紛歧，要是還來到興訟強拆地步，更是曠日廢時，有損商譽，得不償失自然讓建商興趣缺缺。如今建商還有意願費心推動的都更案，大抵因地段門牌、區域機能具買氣獲利前景才有所行動，比方說鍍金的台北市門牌，或坐落在市中心熱門地帶，如新北市第一環行政區，始見較多的都更案身影，而因為整合起來的量體大，常為指標大案，今年在台北市松山區與信義區推上百億元總銷案就都是都更案。因為坐落地帶不錯，兼之規劃上再以主流兩房小宅訴求，搭上像今年的高溫買氣，不少都更案績效水到渠成，今年迄今雙北市推出的都更案已見7案完銷，包括台北市南港區「豐琚」、中山區「耕青禾」、文山區「安家湛」、大安區「全坤御峰」、中正區「雍雋品」與「全坤富御」，以及新北市的「敦美集」，其中「豐琚」、「全坤御峰」實價揭露最高單價還破140萬元，都更增值特性也有所彰顯。陳炳辰認為，即便危老案有快速通關優勢，但要說能夠在市容地貌上有一致性的改善，而非新舊交雜、價值難辨的窘況，都更具備更大的發揮空間，有其不可取代性，今年接下來還有指標都更案陸續登場，如台北市文山區的「將捷旅境.-真境」、大安區的「吾雙」、大同區的「宏國大道城Ａ區」，具備建商品牌、市區門牌、捷運機能等利多，發展可期，預期將再添個案佳話。