高雄IG熱門火鍋店掰了！餐飲集團3品牌、6店全收　整排無預警熄燈

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▲村上一小鍋、米米炭燒排骨公告最後營業日為10月20日。（圖／翻攝村上一小鍋臉書）

▲「茶哺茶哺」公告澄清門市最後營業日為今（12）日、一心門市為15日，原因是原物料供應問題。（圖／翻攝茶哺茶哺臉書）

▲村上一小鍋主打日式懷舊裝潢，一個人也能吃鴛鴦鍋爆紅。（圖／翻攝村上一小鍋臉書）

高雄日系昭和小火鍋「村上一小鍋」在IG十分熱門，主打日式懷舊裝潢，，在高雄前鎮區、三民區共有兩家店，開業2年來，Google評價超過2000筆，2店得分均在4.6顆星（滿分5顆星）以上，被封是。不過，店家日前卻在臉書粉專，公告最後營業日為10月20日，而且集團另2品牌「米米炭燒排骨」便當店、「茶哺茶哺」手搖飲也都要關門了。是租金太貴被逼走嗎？業者低調回應了。一口氣把旗下3品牌、6間店全部收起來的永樂國際餐飲資本額為5000萬元，設立於2021年底，旗下有「村上一小鍋」、「米米炭燒排骨」及「茶哺茶哺」3品牌，均各有一心、澄清2門市。徵才網上介紹，永樂國際餐飲「具備五星飯店豐富經歷的專業主廚，帶領團隊研發與把關，將庶民美食從日常生活昇華為日常享受」。不過，3品牌、6間店才開業2年，9月8日下午，「村上一小鍋」、「米米炭燒排骨」先在臉書粉專，公告最後營業日為10月20日，除感謝消費者支持外，對於關門原因只透露是「」。2天後、9月10日下午，「茶哺茶哺」也在臉書粉專公告，澄清門市最後營業日為今（12）日、一心門市為9月15日，公告說明的歇業原因則為「」。由於3品牌一心、澄清門市幾乎都是相鄰而開，一次6家門市全部關門引發討論。附近店家接受電視台訪問時說，「」，還傳出一心路上的3間店，以便當店生意最好，但3店租金高達20萬元，加上百名的員工人事成本，營業額可能撐不住。「村上一小鍋」、「米米炭燒排骨」及「茶哺茶哺」關門訊息一出，讓粉絲們大呼好可惜，紛紛留言追問「悲劇了！CP值很高的火鍋」、「真可惜！這麼高CP值的店，真讓人不捨」、「有預計什麼時候還會再開張嗎」。《NOWnews今日新聞》致電永樂國際餐飲，業者低調證實3品牌、6門市將全數歇業，「原因就是（臉書）公告上的內容」。記者追問是否因高租金被逼走，業者則回：「那都是媒體自己報的。」不會再多做回應。