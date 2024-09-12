萬華是台北房價績優潛力股？他曝這區5優勢賺爛：敢住就知它的好

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▲位在西寧南路的預售「漢寶西門綻」108戶已銷售一空，最高成交單價來到每坪100.7萬元，也是區域最高單價，預計2029年Q2交屋。（圖／翻攝實價登錄）

▲近一年台北市各行政區預售屋交易價量。（圖／永慶房屋提供）

房仲統計，近1年台北市預售屋平均成交單價已突破每坪120萬元，12行政區中只剩文山區、萬華區兩區還有8字頭，堪稱台北市房產潛力股，不過，相較文山區的濃濃文教氣息，萬華較難擺脫髒亂的刻板印象。但一名在萬華住了30多年的網友為萬華發聲，點出「家樂福一帶」有5大優勢，6年來房價1坪貴近30萬元，笑說：「其近期，新北市三重預售案傳開價衝破百萬，引發萬華房價的相關討論。原PO在PTT發文，分享自己對於北萬華的觀察，先講結論就是「敢住你就知道它的好」。他進一步說明北萬華尤其是桂林路家樂福一帶極為安靜，且有以下5大優勢：1. 隔一條中華路過去就是中正區稍微有點文教氣息，算沾沾鄰居的光。2. 徒步10分鐘內有西門站／小南門站／龍山寺站。3. 桂林家樂福是全台第一間24小時營業的，基本上就是一個不停電的冰箱，機能超好。4. 距離新北熱門第一圈都超近，一橋到永和／板橋／三重，西向東白天只要不走市民大其實都不太塞。5. 學區問題比較糟，老松雙語的或許不錯，但國中可能就要注意一下了。原PO也分享自己在萬華的買房經驗，表示2018年買了2戶柳州街預售屋高樓層，單價來到7字頭，那時不少同事、朋友都笑他「瘋了才在萬華買1坪70萬房子」，但6年後他買的社區低樓層物件已出現每坪95萬元的實價登陸，而當初笑他的人，「」。他也點出，近期中高階的建商開始進駐北萬華了，包括康定路的冠德建設、南寧路的寶舖建設、和平西路的三輝建設（先建後售），以及桂林路的富邦都更案等。原PO直言，雖然常被住台北靠東邊的朋友嫌棄，但是「萬華不如三重永和板橋的發言，我尊重但是無法贊同」。貼文引發討論，不少網友表示認同，紛紛留言「新碩華悅當初預售買現在都賺爛了」、「康定峨眉路口的長虹，已經開始往上蓋了，而且這波都先建後售」、「先建後售幾乎都是地點很強的地方，代表建商不怕賣不出去」。不過也有人持相反意見，認為「重點就是不敢住啊，龍蛇混雜」、「（萬華）南北就沒分別，環境都好不到哪去，沒錢想住台北就吞下，或者去看文山」。根據永慶房屋統計，近一年台北市預售屋交易價量，平均每坪單價120.6萬元，只有文山、萬華及北投還沒站上百萬單價，從成交單價低到高為文山區83.9萬、萬華區85.6萬、北投區99.7萬元。