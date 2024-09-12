全球最強實況主Kai來台灣2次！認了「有點無聊」：像Chill版日本

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▲Kai在直播中表示「台灣有一點無聊」，認為台灣就像是「chill version of Japan（輕鬆版的日本）」。（圖／翻攝Kai Cenat 直播）

▲Kai兩度為了 Ray 來台灣觀光，第一次是在3月份，第二次則是6月份 Ray 從淡江高中畢業。（圖／Kai Cenat Youtube）

全球最強實況主 Kai Cenat 在今年曾兩度來台灣，都是為了與好兄弟「台灣最強高中生」Ray相見歡，Ray高中畢業後，也前往美國長住好幾個月，但目前也已經回來台灣，等待入伍。近期 Kai 在直播中談及Ray的近況，也坦言台灣「有一點無聊」，就像是Chill版（放鬆版）的日本。全球最強實況主凱（Kai Cenat）今年才22歲，於直播平台Twitch上擁有1325萬名追隨粉絲，付費訂閱者更超過12萬人，每個月光是頻道收入就超過2000萬新台幣，這還不含他平時的代言與活動收入，而歐美知名的球星C羅、詹姆斯等人，都曾與他見面合照過，Kai 也是這兩人的死忠小粉絲，因為能見到一面而興奮不已，但其實自己也早已是全球級的巨星。2023年Kai Cenat 飛往日本直播觀光時，遇到了來自台灣的粉絲Ray，雙方第一次見面就成為摯友，後來Kai兩度為了 Ray 來台灣觀光，第一次是在3月份，第二次則是6月份 Ray 從淡江高中畢業，特地前來參與畢業典禮。而Ray 從高中畢業之後，一度飛往美國展開實況主的豐富生活，隨後在9月初飛回台灣，等待入伍服兵役，10幾天不在美國與Kai的節目中出現，也讓大批美國粉絲相當想念Ray，紛紛湧入Kai的直播詢問Ray的現況。Kai也在近期直播中分享Ray的各種網路動態，更表示「Ray現在沒辦法來美國了，他要在台灣等待兵役（役男出境限制）」。隨後又有觀眾問Kai「會再去台灣一次嗎？」來過兩次台灣的Kai則坦言「台灣有一點無聊（little dry）」，更認為台灣就像是「chill version of Japan（輕鬆版的日本）」，未來應該會等待Ray服完兵役後，兩人再度回到相遇的日本超商門口進行特別企劃直播。而這段影片也引發台灣PTT鄉民討論，好奇問「台灣是真的比較無聊嗎？」不過多數人則認為，這根本可以算得上是稱讚了，「低配版的日本，只是比較無聊，也沒有嫌棄吧」、「沒有環球影城跟迪士尼」、「認為治安超好又方便的意思，但就是沒想到特別景點吧」。