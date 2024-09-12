7-11中秋節拼了！獨家IP週邊買一送一：小魔女DoReMi、史努比都有

7-11中秋節優惠超狂！除了咖啡、全店滿額現折外，還有獨家IP聯名商品任選買一送一，包括小魔女DoReMi、奇奇蒂蒂生活小物買一送一；航海王、飛天小女警也有第二件半價優惠，商品包括充電盤、雨傘等日常實用好物，快趁最低半價到7-11門市搶便宜。
7-11中秋節優惠自9月12日至9月17限時開跑，優惠包括、「憑指定支付工具買指定商品享優惠」、「會員結帳金額滿1000元，再送免費好禮兌換券」，中秋節咖啡、滿額折抵優惠看這。還有9月12日起至10月1日「指定聯名精品週邊買一送一、第二件半價」。
🟡聯名週邊買一送一清單（價低者折）
◾JORDEN CORDUROY GIRLS MINI後背包買一送一，原價1099元
◾ORDEN AIR PATROL後背包買一送一，原價1599元
◾THULE後背包買一送一，原價1799元
◾奇奇蒂蒂造型翻轉萬用包買一送一，原價199元
◾太陽能搖頭造型公仔買一送一，原價249元
◾造型擴香公仔買一送一，原價399元
◾可愛造型立體公仔太陽能感應小夜燈買一送一，原價799元
◾軟式珪藻土吸水地墊買一送一，原價499
◾自行桌上擺鐘買一送一，原價599元
◾造型木製萬年曆買一送一，原價399元
◾造型桌上收納櫃買一送一，原價599元
◾流沙杯墊買一送一，原價199元
◾絢彩化妝包買一送一，原價199元
◾無線充電盤買一送一，原價399元
◾夜光地墊買一送一，原價349元
◾魔法書造型化妝鏡音樂盒買一送一，原價999元
◾夜光地墊買一送一，原價349元
◾造型直傘買一送一，原價399元
🟡第二件半價清單（價低者折）
◾雨傘造型居家燈第二件半價，原價1199元
◾貝果磁吸充電盤第二件半價，原價699元
◾療癒甜食計算機第二件半價，原價399元
◾AI渦輪掛脖風扇第二件半價，原價599元
◾KITTY款創意擺頭遙控風扇第二件半價，原價999元
◾兩用絨毛頸枕第二件半價，原價299元
◾水晶球造型馬克杯第二件半價，原價599元
◾16寸絨毛玩偶第二件半價，原價499元
◾LAMY狩獵者系列鋼筆第二件半價，原價799元
◾水晶球音樂盒第二件半價，原價499元
◾雙面漁夫帽第二件半價，原價399元
◾英倫十字紋皮革包第二件半價，原價649元
◾旅行盥洗杯組第二件半價，原價299元
◾真空保溫瓶第二件半價，原價399元
◾30cm絨毛公仔第二件半價，原價499元
◾英倫電話亭時鐘第二件半價，原價799元
◾死侍系列藍牙喇叭第二件半價，原價599元
◾蜘蛛人系列露營燈第二件半價，原價399元
◾死侍系列壓克力光燈第二件半價，原價399元
◾鋼鐵人系列快充口袋行動電源第二件半價，原價699元
◾電腦螢幕桌第二件半價，原價799元
◾藏寶箱造型面紙盒第二件半價，原價499元
◾手機架泡麵碗第二件半價，原價299元
◾手持式風扇第二件半價，原價399元
◾造型翻轉萬用包第二件半價，原價199元
◾造型掛鐘第二件半價，原價599元
◾造型櫃檯第二件半價，原價399元
◾太陽能搖頭公仔第二件半價，原價249元
◾安全帽第二件半價，原價799元
此外」，OK超商中秋節推出飲品抽抽樂，9月12日至9月25日止，購買烤肉必備的「巨型寶特飲品（胖胖瓶）」優惠任2件抽抽樂，最高享1折優惠；以及烤肉相關周邊用品，像是烤肉必備神器用品，例如：烤架、烤盤、木炭等，門市也增加備貨量，便利烤肉消費需求。
因應節慶商機，OKCAFE門市也連續四天，9月17日起至9月20日，會員獨享大杯莊園級美式/拿鐵買二送一（限同品項）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡聯名週邊買一送一清單（價低者折）
◾JORDEN CORDUROY GIRLS MINI後背包買一送一，原價1099元
◾ORDEN AIR PATROL後背包買一送一，原價1599元
◾THULE後背包買一送一，原價1799元
◾奇奇蒂蒂造型翻轉萬用包買一送一，原價199元
◾太陽能搖頭造型公仔買一送一，原價249元
◾造型擴香公仔買一送一，原價399元
◾可愛造型立體公仔太陽能感應小夜燈買一送一，原價799元
◾軟式珪藻土吸水地墊買一送一，原價499
◾自行桌上擺鐘買一送一，原價599元
◾造型木製萬年曆買一送一，原價399元
◾造型桌上收納櫃買一送一，原價599元
◾流沙杯墊買一送一，原價199元
◾絢彩化妝包買一送一，原價199元
◾無線充電盤買一送一，原價399元
◾夜光地墊買一送一，原價349元
◾魔法書造型化妝鏡音樂盒買一送一，原價999元
◾夜光地墊買一送一，原價349元
◾造型直傘買一送一，原價399元
🟡第二件半價清單（價低者折）
◾雨傘造型居家燈第二件半價，原價1199元
◾貝果磁吸充電盤第二件半價，原價699元
◾療癒甜食計算機第二件半價，原價399元
◾AI渦輪掛脖風扇第二件半價，原價599元
◾KITTY款創意擺頭遙控風扇第二件半價，原價999元
◾兩用絨毛頸枕第二件半價，原價299元
◾水晶球造型馬克杯第二件半價，原價599元
◾16寸絨毛玩偶第二件半價，原價499元
◾LAMY狩獵者系列鋼筆第二件半價，原價799元
◾水晶球音樂盒第二件半價，原價499元
◾雙面漁夫帽第二件半價，原價399元
◾英倫十字紋皮革包第二件半價，原價649元
◾旅行盥洗杯組第二件半價，原價299元
◾真空保溫瓶第二件半價，原價399元
◾30cm絨毛公仔第二件半價，原價499元
◾英倫電話亭時鐘第二件半價，原價799元
◾死侍系列藍牙喇叭第二件半價，原價599元
◾蜘蛛人系列露營燈第二件半價，原價399元
◾死侍系列壓克力光燈第二件半價，原價399元
◾鋼鐵人系列快充口袋行動電源第二件半價，原價699元
◾電腦螢幕桌第二件半價，原價799元
◾藏寶箱造型面紙盒第二件半價，原價499元
◾手機架泡麵碗第二件半價，原價299元
◾手持式風扇第二件半價，原價399元
◾造型翻轉萬用包第二件半價，原價199元
◾造型掛鐘第二件半價，原價599元
◾造型櫃檯第二件半價，原價399元
◾太陽能搖頭公仔第二件半價，原價249元
◾安全帽第二件半價，原價799元
此外」，OK超商中秋節推出飲品抽抽樂，9月12日至9月25日止，購買烤肉必備的「巨型寶特飲品（胖胖瓶）」優惠任2件抽抽樂，最高享1折優惠；以及烤肉相關周邊用品，像是烤肉必備神器用品，例如：烤架、烤盤、木炭等，門市也增加備貨量，便利烤肉消費需求。
因應節慶商機，OKCAFE門市也連續四天，9月17日起至9月20日，會員獨享大杯莊園級美式/拿鐵買二送一（限同品項）。