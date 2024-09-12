香港羽球公開賽／戴資穎遺憾退賽！再碰台北賽對手卻止步女單次輪

台灣一姐戴資穎今（12）日本預計在超級500系列的香港羽球公開賽女單16強出戰，再次對決印尼好手P·K·瓦爾達尼（Putri Kusuma Wardani），但最終她在首局開打後不久選擇退賽，止步次輪。目前還不清楚她是否因為相同的傷病，而選擇退賽。
戴資穎傷退 無緣復仇瓦爾達尼
戴資穎今年傷病情況嚴重，巴黎奧運也因此在小組賽出局。昨天在香港賽首輪，她只用24分鐘就以21：10、21：12擊敗美國選手蘿絲莉（Rusli, Isabelle），看似狀態不錯，但沒想到最終卻是這樣的結果。
戴資穎上周台北公開賽8強遭瓦爾達尼逆轉，這一次香港公開賽她依舊選擇出戰，但可惜無緣復仇。而他目前的狀況，以及後續的參賽行程，都有待她的團隊卻後才能得知。
帶傷上陣 戴資穎台北賽就坦言：隨時可能都無法繼續比賽
這一次戴資穎的傷病看起來十分嚴重，加上因為年紀影響，她在奧運後下半年的狀態一去不復返。此前在台北公開賽時她也承認：「隨時可能都無法繼續比賽，但我都有做好心理準備。」
香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，自2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。
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戴資穎今年傷病情況嚴重，巴黎奧運也因此在小組賽出局。昨天在香港賽首輪，她只用24分鐘就以21：10、21：12擊敗美國選手蘿絲莉（Rusli, Isabelle），看似狀態不錯，但沒想到最終卻是這樣的結果。
戴資穎上周台北公開賽8強遭瓦爾達尼逆轉，這一次香港公開賽她依舊選擇出戰，但可惜無緣復仇。而他目前的狀況，以及後續的參賽行程，都有待她的團隊卻後才能得知。
帶傷上陣 戴資穎台北賽就坦言：隨時可能都無法繼續比賽
這一次戴資穎的傷病看起來十分嚴重，加上因為年紀影響，她在奧運後下半年的狀態一去不復返。此前在台北公開賽時她也承認：「隨時可能都無法繼續比賽，但我都有做好心理準備。」
香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，自2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。