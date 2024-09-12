林智平3分砲變出局！樂天桃猿總教練古久保健二：裁判動作不明確

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▲林智平本來以為開轟，但全壘打卻被觸殺出局，樂天桃猿古久保健二上場抗議。（圖／CPBLTV)

古久保健二抗議釋疑！中職樂天桃猿今（12）日在主場桃園球場遭遇中信兄弟，樂天桃猿雖然6下遇到爭議判決，一度錯失追分氣勢，但是7局下狂攻7分奠定勝基，樂天桃猿先發投手肯特因為有點狀況，前2局就狂失8分，讓樂天陷入大比分落後危機，不過樂天打線6局下有大好機會，蔡鎮宇、馬傑森都敲安上壘，林智平代打建功，還一度可能是全壘打，但是球彈到全壘打牆上方又回場內，算是比賽進行中，雖然最後林智平被判出局，但樂天還是提出抗議。不過就在樂天抗議完後，兄弟也持續送分，7局更是直接被打爆，對於樂天氣勢不減反增，古久保認為都是球員的功勞，「我什麼都沒做。」他說。對於樂天抗議的場面，古久保表示：「這對我們攻勢影響很大，當下可能一口氣就要反攻，但裁判也是人，他們也是努力判決，當下我有點亢奮，所以抗議比較久，比較激動。」