林智平3分砲變出局！樂天桃猿總教練古久保健二：裁判動作不明確

古久保健二抗議釋疑！中職樂天桃猿今（12）日在主場桃園球場遭遇中信兄弟，樂天桃猿雖然6下遇到爭議判決，一度錯失追分氣勢，但是7局下狂攻7分奠定勝基，終場樂天就以13:8逆轉擊敗中信兄弟，賽後主帥古久保健二也解釋，當下他為何激動上前理論。古久保表示：「因為裁判的手勢不是很明確，所以選手也會比較無所適從，這個Play對我們來說很痛。」
古久保健二上場爭執 對於裁判手勢不明確抗議
樂天桃猿先發投手肯特因為有點狀況，前2局就狂失8分，讓樂天陷入大比分落後危機，不過樂天打線6局下有大好機會，蔡鎮宇、馬傑森都敲安上壘，林智平代打建功，還一度可能是全壘打，但是球彈到全壘打牆上方又回場內，算是比賽進行中，雖然最後林智平被判出局，但樂天還是提出抗議。
古久保認為：「當下裁判的手勢有點不是很明確，所以那個瞬間，選手可能不知道球有沒有出去，所以才會變成這樣的結果，但是我知道從板凳區應該沒有出去，但是裁判的手勢會影響球員是否出局，那個時間點，是我們要追大量分數的時機，所以對我們來說還蠻痛的，所以才上去抗議。」
不過就在樂天抗議完後，兄弟也持續送分，7局更是直接被打爆，對於樂天氣勢不減反增，古久保認為都是球員的功勞，「我什麼都沒做。」他說。
古久保印象中，樂天看到兄弟就特別會打，還都是逆轉勝，他說：「或許我抗議的時間比較久，大家心情上也有所轉換。」
對於樂天抗議的場面，古久保表示：「這對我們攻勢影響很大，當下可能一口氣就要反攻，但裁判也是人，他們也是努力判決，當下我有點亢奮，所以抗議比較久，比較激動。」
此外，針對樂天先發投手肯特投球很快就失分，古久保說：「肯特有點神經質，他要再沈穩一點，配球方面也要注意，不能一局大量失分，不管什麽投手都一樣，一局大量失分，都很傷。」
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樂天桃猿先發投手肯特因為有點狀況，前2局就狂失8分，讓樂天陷入大比分落後危機，不過樂天打線6局下有大好機會，蔡鎮宇、馬傑森都敲安上壘，林智平代打建功，還一度可能是全壘打，但是球彈到全壘打牆上方又回場內，算是比賽進行中，雖然最後林智平被判出局，但樂天還是提出抗議。
古久保認為：「當下裁判的手勢有點不是很明確，所以那個瞬間，選手可能不知道球有沒有出去，所以才會變成這樣的結果，但是我知道從板凳區應該沒有出去，但是裁判的手勢會影響球員是否出局，那個時間點，是我們要追大量分數的時機，所以對我們來說還蠻痛的，所以才上去抗議。」
不過就在樂天抗議完後，兄弟也持續送分，7局更是直接被打爆，對於樂天氣勢不減反增，古久保認為都是球員的功勞，「我什麼都沒做。」他說。
古久保印象中，樂天看到兄弟就特別會打，還都是逆轉勝，他說：「或許我抗議的時間比較久，大家心情上也有所轉換。」
對於樂天抗議的場面，古久保表示：「這對我們攻勢影響很大，當下可能一口氣就要反攻，但裁判也是人，他們也是努力判決，當下我有點亢奮，所以抗議比較久，比較激動。」
此外，針對樂天先發投手肯特投球很快就失分，古久保說：「肯特有點神經質，他要再沈穩一點，配球方面也要注意，不能一局大量失分，不管什麽投手都一樣，一局大量失分，都很傷。」